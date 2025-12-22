Pokémon Legenden: Z-A schenkt euch ein super starkes Taschenmonster - aber viele Fans entdecken es gar nicht

Ein Geschenk nach dem Abspann geht leicht unter – obwohl es eigentlich direkt vor eurer Nase liegt.

Stephan Zielke
22.12.2025 | 18:03 Uhr

Zum Angebot

Gerade mit der neuen Mega-Entwicklung wollt ihr ein Lucario im Team haben. Gerade mit der neuen Mega-Entwicklung wollt ihr ein Lucario im Team haben.

Das neue Pokémon Legenden: Z-A belohnt euch nach dem Abspann noch mit einem kleinen Extra. Das Problem: Viele Spieler*innen bekommen davon gar nichts mit. Denn ein kostenloses Pokémon wartet unscheinbar in einem Hotelzimmer – und wird nur entdeckt, wenn man ganz genau hinschaut.

Ein Geschenk, das leicht zu übersehen ist

Nach dem Abschluss der Hauptstory und den Credits taucht im Hotel Z ein besonderes Fundstück auf. In Zimmer 202 steht ein Pokéball auf einem Tisch, den man leicht ignorieren kann. Wer ihn untersucht, erhält jedoch ein kostenloses Lucario auf Level 50.

Video starten 1:41 Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension

Das Pokémon stammt laut beiliegender Notiz ursprünglich von Connie, der Kampf-Arenaleiterin aus Pokémon X und Y. Überreicht wird es euch von Azett, dem Besitzer des Hotels, nachdem ihr die letzte Hauptmission abgeschlossen habt.

Warum viele das Lucario verpassen

Das Geschenk kommt zu einem recht unpassenden Zeitpunkt. Erst nach dem Abspann erscheint der Pokéball überhaupt im Zimmer. Wer danach direkt ins Endgame startet oder das Hotel nicht mehr besucht, läuft schlicht daran vorbei. Zudem sieht der Pokéball aus, als würde er zum Hintergrund gehören.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Lucario gehört mit zu den stärksten Pokémon des Spiels und ist daher eine gute Unterstützung für euer Team. Schillernd kann es aber nicht sein – dafür müsst ihr schon selbst losziehen.

Gratis, aber etwas spät

Natürlich lehnt niemand ein Gratis-Pokémon ab. Aber es kommt doch sehr spät. Riolu lässt sich schon deutlich früher fangen und entwickeln – und bis man die Credits erreicht, haben die meisten ohnehin längst ein starkes Lucario im Team.

Solche Postgame-Geschenke haben bei Pokémon allerdings Tradition. Schon in Rubin und Saphir wartete nach dem Champion-Titel ein Tanhel als Bonus, und auch Pokémon Legenden: Arceus verteilte nach der Story zusätzliche Starter.

Habt ihr das Lucario im Hotel entdeckt – oder wärt ihr fast daran vorbeigelaufen?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon-Legenden: Z-A
Tipp Nintendo eShop
Pokémon-Legenden: Z-A

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

Pokémon Legenden: Z-A schenkt euch ein super starkes Taschenmonster - aber viele Fans entdecken es gar nicht

vor 4 Tagen

"Der DLC kam doch gerade erst raus?!" Pokémon-Legenden Z-A-Fan fängt nach 2.922 Resets alle Legendären Pokémon - als Shiny

vor 4 Tagen

Weihnachtsangebote bei MediaMarkt: Diese Games für die Nintendo Switch sind jetzt super günstig!

vor 6 Tagen

Pokémon-Legenden: Z-A - Der Mega-Dimension-DLC wird von der Community gerade kräftig zerrissen

vor einer Woche

Pokémon-Legenden Z-A Donuts: So holt ihr das Beste aus euren Donuts im Mega Dimension-DLC heraus
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Eins meiner liebsten Spiele aus 2025 steckt in PS Plus - und darum solltet ihr es unbedingt zocken

vor 4 Minuten

Eins meiner liebsten Spiele aus 2025 steckt in PS Plus - und darum solltet ihr es unbedingt zocken
Pokémon Legenden: Z-A schenkt euch ein super starkes Taschenmonster - aber viele Fans entdecken es gar nicht

vor 18 Minuten

Pokémon Legenden: Z-A schenkt euch ein super starkes Taschenmonster - aber viele Fans entdecken es gar nicht
Käptn Balu + seine tollkühne Crew: Diese Folge der Disney-Serie wurde nie in Deutschland ausgestrahlt - 31 Jahre später hat Disney+ sie extra für uns neu synchronisiert   9     2

vor 36 Minuten

Käpt'n Balu & seine tollkühne Crew: Diese Folge der Disney-Serie wurde nie in Deutschland ausgestrahlt - 31 Jahre später hat Disney+ sie extra für uns neu synchronisiert
Diablo 4-Fans umgehen den nervigen Season 11-Grind - und mit dieser Taktik bringt auch ihr eure Charaktere super schnell auf Maxlevel

vor 50 Minuten

Diablo 4-Fans umgehen den nervigen Season 11-Grind - und mit dieser Taktik bringt auch ihr eure Charaktere super schnell auf Maxlevel
mehr anzeigen