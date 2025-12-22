Pokémon Legenden: Z-A schenkt euch ein super starkes Taschenmonster - aber viele Fans entdecken es gar nicht

Gerade mit der neuen Mega-Entwicklung wollt ihr ein Lucario im Team haben.

Das neue Pokémon Legenden: Z-A belohnt euch nach dem Abspann noch mit einem kleinen Extra. Das Problem: Viele Spieler*innen bekommen davon gar nichts mit. Denn ein kostenloses Pokémon wartet unscheinbar in einem Hotelzimmer – und wird nur entdeckt, wenn man ganz genau hinschaut.

Ein Geschenk, das leicht zu übersehen ist

Nach dem Abschluss der Hauptstory und den Credits taucht im Hotel Z ein besonderes Fundstück auf. In Zimmer 202 steht ein Pokéball auf einem Tisch, den man leicht ignorieren kann. Wer ihn untersucht, erhält jedoch ein kostenloses Lucario auf Level 50.

1:41 Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension

Autoplay

Das Pokémon stammt laut beiliegender Notiz ursprünglich von Connie, der Kampf-Arenaleiterin aus Pokémon X und Y. Überreicht wird es euch von Azett, dem Besitzer des Hotels, nachdem ihr die letzte Hauptmission abgeschlossen habt.

Warum viele das Lucario verpassen

Das Geschenk kommt zu einem recht unpassenden Zeitpunkt. Erst nach dem Abspann erscheint der Pokéball überhaupt im Zimmer. Wer danach direkt ins Endgame startet oder das Hotel nicht mehr besucht, läuft schlicht daran vorbei. Zudem sieht der Pokéball aus, als würde er zum Hintergrund gehören.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Lucario gehört mit zu den stärksten Pokémon des Spiels und ist daher eine gute Unterstützung für euer Team. Schillernd kann es aber nicht sein – dafür müsst ihr schon selbst losziehen.

Gratis, aber etwas spät

Natürlich lehnt niemand ein Gratis-Pokémon ab. Aber es kommt doch sehr spät. Riolu lässt sich schon deutlich früher fangen und entwickeln – und bis man die Credits erreicht, haben die meisten ohnehin längst ein starkes Lucario im Team.

Solche Postgame-Geschenke haben bei Pokémon allerdings Tradition. Schon in Rubin und Saphir wartete nach dem Champion-Titel ein Tanhel als Bonus, und auch Pokémon Legenden: Arceus verteilte nach der Story zusätzliche Starter.

Habt ihr das Lucario im Hotel entdeckt – oder wärt ihr fast daran vorbeigelaufen?