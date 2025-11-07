Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele

Mit einem Trailer hat das polnische Entwickler-Studio RedDeer Games Doki Monsters: Quest für die Nintendo Switch angekündigt.

Der Titel erinnert optisch stark an klassische Pokémon-Spiele mit Pixel-Grafik und möchte genau diesen Effekt auch erzielen. Im Spiel geht es darum, Monster zu fangen und zu trainieren, um dann mit ihnen gegen andere Trainer*innen anzutreten.

RedDeer Games mixt diese alten Stärken mit modernen Annehmlichkeiten wie einem übersichtlichen Quest-Hub oder der Möglichkeit, in Kämpfen vorzuspulen. Einen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht.