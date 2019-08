Doom Eternal - Kampagne ist deutlich länger als beim Vorgänger

Doom Eternal könnte etwas länger werden, als der Vorgänger von 2016. Auf der Quake Con hat ein Entwickler in einem Interview verraten, wie viele Stunden ihr für einen Durchgang einplanen solltet (via Escapist Magazin).

Die Angaben stammen von Executive Producer Marty Stratton. Dieser schätzt die Spielzeit von Doom Eternal auf etwa 18 bis 22 Stunden, bis ihr das Ende erreichen werdet.

Spielzeit kann sich stark unterscheiden

Allerdings schränkt er sich auch selbst ein wenig ein, denn schon in Doom 2016 konnte die Spielzeit stark variieren. Immerhin gab es in den recht weitläufigen Levels viele Geheimnisse zu entdecken und Bonus-Ziele zu erfüllen.

Doom 2016 auf HowLongToBeat:

Story: 11,5 Stunden

11,5 Stunden Story + Extras: 16,5 Stunden

16,5 Stunden Alles: 25 Stunden

Stratton bezieht sich zu Eternal auf einen normalen Durchgang. Ihr könnt also wesentlich mehr Zeit investieren, wenn ihr alle Geheimnisse finden wollt. Das Spiel sei "definitiv größer" als das erste Reboot. Seine Angaben decken sich also mit den Community-Durchschnittswerten der Website HowLongToBeat, die etwas geringer ausfallen.

Zusätzlich zum etwas größeren Story-Modus bekommt Doom Eternal auch den neuen Multiplayer "Battlemode" spendiert. Darin treten zwei Spieler als Dämonen gegen einen einzelnen Doom Guy an. Wir haben Doom Eternal bereits angespielt und verraten euch in unserer Preview, warum es uns so gut gefallen hat.