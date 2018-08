Doom Eternal macht genau da weiter, wo das Reboot aufgehört hat. Das auf der Quake-Con gezeigte Gameplay-Material spricht jedenfalls eine deutliche Sprache:

Es geht noch brachialer zur Sache und wir können den fiesen Dämonen mit neuen Waffen zu Leibe rücken.

Der Fokus liegt stärker auf der Bewegung, es gibt sogar einen Grappling-Hook – und Schwerter!

Gleichzeitiges Gemetzel auf der Nintendo Switch

Gute Neuigkeiten: Bethesda und id bringen die Fortsetzung des Erfolgs von 2016 auch wieder auf die Nintendo Switch.

Wann erscheint Doom Eternal für Nintendo Switch? Das steht noch nicht fest. Es gibt aktuell noch keinen offiziellen Termin für die Veröffentlichung von Doom Eternal.

Auf Amazon war vom 31. Dezember 2019 die Rede, wobei es sich aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein Platzhalter-Datum handeln dürfte.

Allerdings müssen sich Nintendo-Fans dieses Mal nicht länger gedulden als der Rest: Die Version soll zeitgleich mit der für PS4 und Xbox One erscheinen.

Portierung erneut von Panic Button

Für die Nintendo Switch-Umsetzung zeichnet wie beim Vorgänger auch dieses Mal wieder Panic Button verantwortlich.

Die Entwickler haben neben Doom auch schon Wolfenstein 2: The New Colossus auf Nintendos Hybrid-Konsole gebracht.

Dieses Mal entsteht der Shooter allerdings schon mit dem Wissen, dass es auch auf die Nintendo Switch kommt, wie die Macher gegenüber Eurogamer erklären.

30 FPS als anvisiertes Switch-Ziel

Wie beim ersten Teil soll auch Doom Eternal auf der Nintendo Switch mit 30 FPS laufen.

Halbe Framerate auf der Switch: 60 FPS seien zwar auf den anderen Plattformen das Ziel, auf der Switch habe es beim Vorgänger aber auch mit 30 FPS keine allzu großen Opfer in Sachen Spielerlebnis gegeben.

Wieso heißt Doom Eternal nicht Doom 2?

Um Verwirrung zu vermeiden: Das Doom-Reboot werde in der Regel Doom 2016 genannt. Das sorgt intern offenbar immer noch für Diskussionen.

Man wolle mit der Fortsetzung etwas ähnliches vermeiden, erklären die Entwickler gegenüber IGN. Doom 2: Release-Jahr klingt nicht gut und verwirrt die Menschen möglicherweise noch mehr.

Schwer zu googlen: Wer Doom 2 sucht, findet natürlich den ganzen Kram des ersten Spiels mit diesem Namen. Dieses Problem lässt sich mit einem Titel wie Doom Eternal ganz einfach aushebeln.

Außerdem passt der Name zu dem, was die Entwickler mit ihrem Spiel vorhaben: Sie wollten eine klare Richtung vorgeben und deutlich machen, was sie mit der Story und dem ganzen Rest planen.

Panic Button könnte auch Rage 2 auf die Switch bringen:

Avalanche (Mad Max, Just Cause) und id Software schrauben aktuell auch noch an Rage 2. Das Open World-Geballer soll bunter, schriller und besser als der Vorgänger werden.

Nintendo Switch-Fassung nicht ausgeschlossen: Auch wenn es auf der technischen Seite noch einige Herausforderungen gibt, sei durchaus möglich, dass Rage 2 auch für die Nintendo Switch erscheint.

Nach Doom, Wolfenstein & Doom Eternal: id Software pusht eigenen Content auf der Nintendo Switch und hat mit Panic Button einen fähigen Portierungs-Partner an der Hand.

Gegenüber Variety erklärt Tim Willits Folgendes dazu:

"Wir schauen uns gerade die Technik dazu an und evaluieren das . Wir streamen alles und gucken einfach ... weil alles offen ist, alles verfügbar ist, es gibt also keine Level-Ladezeiten. Wir sehen uns das gerade an, wissen es aber nicht."

Glaubt ihr an Rage 2 auf der Switch? Freut ihr euch auf Doom Eternal?

