QuakeCon 2018 - Gameplay-Reveal zu Doom Eternal, Infos zu Fallout 76 und mehr

Es ist soweit: Bethesdas Hausmesse, die QuakeCon, steht an. Sie findet vom heutigen Donnerstag, dem 9. August bis zum kommenden Sonntag, dem 12. August statt. Mit dabei sind Titel wie Rage 2, Fallout 76 oder Doom Eternal. Zu letzterem wird es auch den offiziellen Gameplay-Reveal geben.

Wer nicht vor Ort dabei ist, kann das Event live über Twitch mitverfolgen. Los geht es mit einem E-Sport-Turnier: Vom 9. August bis zum 10. August finden die zweitägigen Finals der Elder Scrolls: Legends Master Series statt. Die 16 Finalisten kämpfen auf der QuakeCon 2018 um ingesamt 50.000 US-Dollar Preisgeld.

Live-Video von teslegends auf www.twitch.tv ansehen

Vom 10. bis zum 12. August folgt dann bereits das nächste eSport-Turnier. Diesmal dreht sich aber alles um den PC-Shooter Quake Champions. Beim QuakeCon Open treten die Profis in 2v2-Matches gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es insgesamt 175.000 US-Dollar. Zwischen den besten acht Spielern gibt es noch einmal 1v1-Showdown-Matches, bei denen sich jeder Sieger 25.000 US-Dollar sichern kann.

Ankündigung zu Doom Eternal: Diesmal geht es auf die Erde

Live-Video von quake auf www.twitch.tv ansehen

Infos zu Fallout, Gameplay zu Doom

Das Highlight für die meisten dürften aber die Keynote mit dem Gameplay-Reveal zu Doom: Eternal am 10. August um 18 Uhr deutscher Zeit und das Panel und Q&A zu Fallout 76 am 11. August um 18 Uhr sein.

Am Freitag wird es als Teil der Keynote Neuigkeiten zu Quake Champions, Rage 2 und The Elder Scrolls Online geben. Außerdem wird id Software zum ersten Mal Gameplay aus dem Shooter Doom: Eternal zeigen.

Am Samstag wird dann Todd Howard in einem Panel über die Charaktersysteme und Perks in Fallout 76 erzählen. Anschließend folgt noch ein Q&A in dem Fanfragen beantwortet werden. Beide Veranstaltungen könnt ihr über Bethesdas Twitch-Kanal mitverfolgen.

Werdet ihr euch die QuakeCon 2018 ansehen?

Live-Video von Bethesda auf www.twitch.tv ansehen