Dragon Age: The Veilguard - Bürgermeister Julius retten oder nicht? Diese Auswirkungen hat eure Entscheidung

Ihr könnt über das Schicksal von Bürgermeister Julius in Dragon Age: the Veilguard entscheiden.

Bereits früh in Dragon Age: The Veilguard müsst ihr eure erste Entscheidung treffen, die später Auswirkungen im Spielverlauf hat. Sobald ihr Bellara rekrutiert habt, bekommt ihr nämlich von den Schleierspringern die Aufgabe, nach ihren verschollenen Mitgliedern im Dorf D’Metas Übergang zu suchen.

Hier merkt ihr schnell, dass einiges nicht mit rechten Dingen zugeht und ausgerechnet der Bürgermeister namens Julius daran schuld ist. Da er allerdings in Verderbnis-Tentakeln gefangen ist, könnt ihr über sein Schicksal entscheiden. Welche Auswirkungen die beiden Wahlmöglichkeiten haben, verraten wir hier.

Achtung, SPOILER! Wir verraten hier keine konkreten Spoiler für die Hauptstory, allerdings wirkt sich diese Entscheidung erst viele Stunden später aus. Entsprechend müssen wir zumindest ein paar Details verraten.

Den Bürgermeister seinem Schicksal überlassen

Neve missbilligt das

Bellara gefällt das

Entschließt ihr euch, Julius zurückzulassen, deutet das Spiel an, dass er dann stirbt. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Die tatsächliche Auswirkung eurer Entscheidung merkt ihr allerdings erst viele Spielstunden später. Bei einem eurer wiederholten Besuche im Arlathan-Wald könnt ihr nämlich zufällig über ein verderbtes Monster stolpern, das spricht.

Ihr könnt es euch schon denken: Das ist Bürgermeister Julius, der von der Verderbtheit komplett übernommen wurde und mutiert ist. Weil er sich an eure Entscheidung, ihn zurückzulassen, erinnert, will er natürlich Rache. Euch bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu töten.

Ihr könnt den Bürgermeister später im Arlathan-Wald als mini-boss erneut treffen. Und natürlich ist er nicht allzu gut auf euch zu sprechen...

Den Bürgermeister retten: Julius aus der Verderbtheit befreien

Neve gefällt das

Bellara missbilligt das

Den Bürgermeister vor diesem Schicksal zu retten, hat allerdings auch nicht gerade ein glückliches Ende. Ihr trefft ihn allerdings erst sehr spät im Spiel wieder, nämlich während der Hauptmission “Das Blut Arlathans”. Hier müsst ihr euch als Venatori tarnen, um Zugang zu einem Ritual zu erhalten.

Moment mal, das Gesicht kennen wir doch! Genau, das ist der Bürgermeister als Venatori-Anhänger.

Hier entdeckt ihr auch Bürgermeister Julius wieder – als einen der Anhänger von Elgar’nan und Ghilan’nain. Interessanterweise scheint er uns nicht wiederzuerkennen, oder gibt sich zumindest riesige Mühe, das vorzugeben.

Den Bürgermeister zum Grauen Wächter machen

Diese Wahl steht euch normalerweise gar nicht nicht offen. Gehört euer Rook aber den Grauen Wächtern an, bekommt ihr eine zusätzliche Option. Dann könnt ihr nämlich entscheiden, dass der Bürgermeister Buße tun soll, indem er dem Orden beitritt.

Ihr könnt ihn dann später in den Hossberg-Feuchtlanden bei einer Nebenmission erneut treffen, bei der ihr verschwundene Graue Wächter suchen sollt. Wie sich hier rausstellt, hat Julius ihnen das Leben gerettet und will tatsächlich seine Fehler der Vergangenheit wiedergutmachen.

Was ist nun die beste Wahl?

Gehört euer Rook zu den Grauen Wächtern, ist es wohl eindeutig die beste Wahl, den Bürgermeister ebenfalls zum Grauen Wächter zu machen – immerhin könnt ihr damit in einer späteren Mission einigen Kollegen das Leben retten.

Die anderen beiden Wahlmöglichkeiten nehmen sich aber nicht wirklich etwas. Hier gibt es so oder so für Bürgermeister Julius kein Happy End. Entscheidet also frei danach, welche Wahl für euch besser klingt oder welchen Companion ihr glücklicher machen wollt – Bellara oder Neve.