Dragon Age: The Veilguard bietet schon zu Release eine Charakter-Anpassungsoption, auf die Baldur's Gate 3-Fans Monate warten mussten

Keine Sorge, das Aussehen eures Spieler-Charakters könnt ihr später noch ändern.

In Dragon Age: The Veilguard könnt ihr euch wieder einen eigenen Charakter erstellen, der diesmal auf den Namen Rook hört. Falls ihr allerdings später merken solltet, dass euch etwas am Aussehen nicht gefällt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr bekommt nämlich später die Möglichkeit, euren Charakter anzupassen, wie das Entwicklerteam bestätigt hat.

So passt ihr das Aussehen eures Charakters in Dragon Age: The Veilguard an

Wenn ihr wie wir gerne Stunden in Charakter-Editoren verbringt, um jedes Fältchen und jede Haarsträhne anzupassen, dann wisst ihr auch, wie ärgerlich es sein kann, wenn der Charakter im fertigen Spiel dann ganz anders aussieht.

Dragon Age-Fans dürften davon ein Lied klagen können. Im Vorgänger Inquisition wurde der Spiegel der Verwandlung, mit dem ihr euer Aussehen nachträglich ändern könnt, erst knapp ein halbes Jahr nach Release im kostenlosen DLC "Das Schwarze Emporion" hinzugefügt.

Zum Glück wir das in The Veilguard aber anders. GameInformer hat einige neue Infos zum vierten Ableger der Reihe geteilt und dabei auch verraten, wie die Charakteranpassung nach dem Spielstart funktioniert.

Der Spiegel der Verwandlung (oder Mirror of Transformation im Englischen) wird nämlich diesmal bereits zum Release dabei sein und ist nicht mehr im Schwarzen Emporion versteckt. Stattdessen findet ihr ihn direkt im Haupt-Hub des Spiels, nämlich dem Leuchtturm.

Die Änderungen können dabei aber nur rein kosmetischer Natur sein. Eure Abstammung, Identität (also vermutlich Geschlecht und Spezies) und eure Klasse könnt ihr nicht mehr ändern, sobald ihr sie zu Spielbeginn festgelegt habt.

Trotzdem ist das eine schöne und eigentlich auch längst überfällige Neuerung für die Reihe. Daneben könnt ihr im Editor selbst auch verschiedene Lichtstimmungen auswählen, um zu prüfen, wie euer Rook bei Tageslicht oder Kerzenschein aussieht.

Dass nachträgliche Charakteranpassungen in RPGs noch lange nicht selbstverständlich sind, hatte zuletzt auch Baldur's Gate 3 gezeigt. Auch hier war der Fan-Wunsch nach dem Feature so stark, dass Entwickler Larian es knapp zwei Monate nach Release noch nachgepatcht hatte.

Ein weiteres kleines Detail für Modebewusste: Wenn euch neben dem Aussehen auch die Kleidung eures Rooks interessiert, solltet ihr auch bei der Wahl den Hintergrundes aufpassen. Ihr könnt nämlich eine von sechs Fraktionen wählen, denen ihr zugehörig seid: darunter die Grauen Wächter, die Krähen von Antiva oder die Schleierspringer.

Jede der Fraktionen bringt dabei ihre eigene Kleidung mit, die ihr auch in bestimmten Zwischensequenzen sehen werdet, in denen euer Rook keine Rüstung trägt.

Würdet ihr euch wünschen, dass ihr mehr als das Aussehen eures Charakters nachträglich ändern könnt oder reicht euch das?