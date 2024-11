Dragon Age: The Veilguard - Eure liebste Romanze: Diese Begleiterin daten die meisten von euch

Viele Rooks haben sich in eine Begleiterin verliebt.

Neben dem Kampf gegen böse Mächte haben die Hauptfiguren der Dragon Age-Reihe seit jeher auch jede Menge mit ihrem Liebesleben zu tun – zumindest in den Spieldurchläufen der meisten Fans. Auch Rook aus The Veilguard bieten sich während der Weltrettungsmission zahlreiche Gelegenheiten für Flirts, Dates und intime Momente.

Weil Romanzen für viele Spieler*innen im wahrsten Sinne eine Herzensangelegenheit sind, wollten wir natürlich von euch wissen, wem ihr im neuesten Dragon Age näher gekommen seid.

Für diese Veilguard-Romanze haben sich die meisten Community-Mitglieder entschieden

Anders als noch im Vorgänger Inquisition bekunden in Dragon Age 4 nur Companions romantisches Interesse an Rook. Dafür sind alle von ihnen pansexuell, was bedeutet, dass das Geschlecht für sie in Sachen sexueller Anziehung keine Rolle spielt – und praktischerweise haben alle eine Vorliebe für Rook, falls er oder sie nur genug flirtet. Wie die Romanzen genau funktionieren, erfahrt ihr hier:

Fast ein Drittel von euch hat sich bei unserer Umfrage in ein- und dieselbe der sieben Begleiter*innen verguckt. Die Detektivin Neve Gallus hat es euch angetan. Hinter ihr landet – immerhin auch mit beinahe einem Viertel aller Stimmen – die energiegeladene Bellara, die ein Händchen für Altelfentechnik hat.

Auf die beiden folgt Borte Harding, die bereits in Inquisition mit von der Partie war, aber weder zur Party gehörte, noch für eine Beziehung zur Verfügung stand. Wir sind neugierig, zu erfahren, ob ihr sie bereits im Vorgänger mochtet und jetzt eure Chance genutzt habt. Verratet es uns gerne in den Kommentaren!

Nur ganz knapp dahinter liegt übrigens Davrin, der Graue Wächter, der nicht nur ziemlich selbstbewusst in Liebesdingen ist, sondern mit Griffon Assan auch noch ein sehr überzeugendes "Haustier" mit in die Beziehung bringt.

Hier seht ihr noch einmal alle Ergebnisse in der Übersicht:

Neve (31%, 536 Abstimmungen)

Bellara (24%, 405 Abstimmungen)

Harding (13%, 228 Abstimmungen)

Lucanis (13%, 225 Abstimmungen)

Davrin (10%, 166 Abstimmungen)

Taash (5%, 81 Abstimmungen)

Emmrich (5%, 79 Abstimmungen)

Seid ihr noch unentschlossen, für wen ihr euch entscheiden sollt? Wir verraten euch mehr über die Romanzen, beziehungsweise, in welchem Fall sie zu euch passen könnten:

Ihr nehmt Neve auch am liebsten mit auf eure Abenteuer

Wir haben euch zusätzlich gefragt, mit welchen Companions ihr am liebsten loszieht und euch zwei Stimmen gegeben, passend dazu, dass ihr immer zwei Personen mitnehmen könnt. Auch hier liegen Neve und Bellara vorne. Hier seht ihr auch noch mal die Ergebnisse dieser Abstimmung auf einen Blick:

Neve (21%, 908 Abstimmungen)

Bellara (18%, 778 Abstimmungen)

Lucanis (16%, 681 Abstimmungen)

Davrin (14%, 595 Abstimmungen)

Harding (13%, 563 Abstimmungen)

Emmrich (11%, 479 Abstimmungen)

Taash (7%, 293 Abstimmungen)

Dass Neve und Bellara hierbei vorne liegen, könnte auch daran liegen, dass die beiden eine sehr süße Beziehung zueinander haben und Neve fast schon zu einer großen Schwester für Bellara wird. Oder natürlich daran, dass ihr gerne die Synergien zwischen beiden in Kämpfen nutzt.

Hattet ihr dieses Ergebnis erwartet oder habt ihr erwartet, dass die beliebteste Romanze eine ganz andere ist? Beziehungsweise: Wollt ihr eine Lanze für eine der Beziehungen brechen, die bisher wenige Community-Mitglieder gewählt haben?