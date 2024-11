Dragon Age: The Veilguard-Spielzeit: So lange braucht ihr für die Hauptstory und Nebenmissionen

Wer alles in Dragon Age: The Veilguard sehen will, wird sehr lange beschäftigt sein.

Ende Oktober veröffentlichen Electronic Arts und Entwickler Bioware den nächsten großen Teil der Dragon Age-Reihe – The Veilguard. Das setzt auf viele neue Elemente wie ein neues Kampfsystem, bleibt unter anderem mit seinen vielen Begleitern, Charakteren und Geschichten aber auch ein ganz klassisches Dragon Age.

Die bisherigen Spiele der Reihe waren auch stets für einen satten Umfang bekannt; wer alles sehen wollte, war dutzende Stunden beschäftigt. Und es sieht ganz so aus, als würde sich das bei The Veilguard nicht ändern.

Update vom 2. November 2024: Wir haben für Dragon Age: The Veilguard nicht ganz so lange gebraucht, wie im Vorab-Interview geschätzt, aber es steht trotzem fest: Das RPG ist ein umfangreiches Spiel! Für die Hauptstory und einen großen Teil der Nebenmissionen haben wir um die 50 bis 60 Stunden benötigt. Alle Trophäen lassen sich in 80 bis 90 Stunden sammeln.

100 Stunden für einen Durchgang möglich

Denn laut eines Interviews, dass Content Creator NorZZa mit Game Director Corinne Busch und Producer Jen Cheverie führte, könnt ihr bei einem "normalen" Durchgang für das Spiel durchaus mit einer dreistelligen Stundenzahl rechnen.

Zumindest verrieten die Entwickler, dass ein aktueller Run ca. 100 Stunden gedauert hätte. Das schließt allerdings auch das Erledigen von zahlreichen Nebenmissionen und Aufgaben ein. Wer sich ausschließlich auf die Hauptstory von The Veilguard konzentriert, soll dagegen "nur" 40 Stunden beschäftigt sein.

Nur Hauptstory: 40 Stunden

40 Stunden Hauptstory und Nebenkram ("normaler" Durchgang): ca. 100 Stunden

ca. 100 Stunden Completionist (100%): 150+ Stunden

Die Auflistung verrät schon, dass in The Veilguard offensichtlich eine enorme Menge von Sidequests und Geschichten steckt, die die Spielzeit noch einmal signifikant in die Höhe schrauben können.

Damit reiht sich der Titel in puncto Spielzeit nahezu perfekt in die Reihe ein und übertrifft sich sogar. Wenn man die Entwickler-Angaben mit denen der bisherigen Dragon Age-Spiele auf howlongtobeat.com vergleicht, setzt sich Veilguard hier bereits an die Spitze.

Hinweis: Betrachtet werden hier die Angaben für "Main + Extra" also die "normalen" Durchgänge. Natürlich handelt es sich dabei um reine Schätzwerte und damit grobe Anhaltspunkte. Wie immer sind die Spielzeiten natürlich stark vom eigenen Spieltempo abhängig – und dem, was man im Spiel letztendlich wirklich macht.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie den PC. Kollege Kevin konnte das RPG kürzlich bereits für mehrere Stunden anspielen. Seine Eindrücke lest ihr in der oben verlinkten Preview.