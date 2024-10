Dragon Age: The Veilguard - Wann kommt unser Test zum großen Fantasy-RPG?

Jetzt können wir euch verraten, wann unsere Wertung kommt.

Mit Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober endlich der überfällige Nachfolger von Inquisition aus dem Jahr 2014. Der neueste Teil der Reihe will laut Entwickler BioWare aber nicht nur alte Hasen, sondern vor allem auch neue Spieler*innen in das Fantasy-Universum holen.

Wie gut das gelungen ist, davon überzeugen wir uns aktuell, denn die Keys sind bereits eingetroffen und wir kämpfen uns schon munter durch Thedas. Ob uns das Abenteuer auch begeistern kann, das erfahrt ihr zum Test-Embargo von uns, denn wir sind zuversichtlich, dass unser Artikel pünktlich erscheinen kann.

2:03 Dragon Age: The Veilguard zeigt sich im Launch-Trailer von seiner düsteren Seite

Wann fällt das Review-Embargo von Dragon Age: The Veilguard?

Datum: 28. Oktober 2024

28. Oktober 2024 Uhrzeit: 16 Uhr deutscher Zeit

Zwischen Embargofall am Montag und dem Release am Donnerstag ist also noch viel Zeit, in der ihr euch überlegen könnt, ob ihr euch das Spiel gleich zu Release holen wollt oder doch lieber noch wartet, beziehungsweise nicht zugreift.

Der Ersteindruck von Kollege Kevin fiel beim Anspiel-Event schon mal fast durchweg positiv aus. Falls ihr das noch mal genauer nachlesen wollt, findet ihr den Artikel hier:

Ob das Spielerlebnis tatsächlich durchweg so positiv abschneidet oder in der Preview eher die Sahnehäubchen präsentiert wurden, erfahrt ihr dann am Montag in unserem ausführlichen Test.

Das erwartet euch in Dragon Age 4

Wir haben natürlich schon jede Menge Infos und Meinungen für euch zusammengetragen:

Im neuen Dragon Age zieht ihr erneut mit einem selbst im Editor erstellten Charakter und einer bunten Truppe aus Companions los. Dabei können euch aber dieses Mal immer nur zwei gleichzeitig begleiten und das Kampf-Gameplay fällt deutlich actionreicher aus als noch in früheren Ablegern.

Eure Mission dreht sich um nichts Geringeres als die Rettung der Welt und wer bereits den Vorgänger gezockt hat, sieht sich dabei einem alten Bekannten gegenüber, nämlich dem Elfenmagier Solas. Dragon Age: The Veilguard erscheint für Xbox Series X/S, PS5 und PC.

Seid ihr schon gespannt auf unseren Test? Auf welche Wertung tippt und hofft ihr?