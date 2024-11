Hat Dragon Age: The Veilguard ein New Game Plus? So steht es um einen zweiten Spieldurchlauf, wenn ihr das RPG beendet habt

Ihr wollt einen neuen Spieldurchlauf wagen und diesmal zum Beispiel lieber mit Neve losziehen statt Lucanis? Dann müsst ihr wohl ganz von vorn anfangen.

Das neue Bioware-RPG Dragon Age: The Veilguard ist riesig. Damit ihr wirklich alles im Spiel seht, könnt ihr locker zwischen 50-70 Stunden einrechnen. Wer so viel Zeit investiert hat, der fragt sich natürlich: Kann ich irgendwas davon in einem zweiten Durchgang übernehmen? Die Antwort wird euch enttäuschen.

So steht es um New Game Plus

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Aktuell hat Dragon Age: The Veilguard keinen New Game Plus Modus. Verwunderlich ist dies nicht, denn auch keiner der Vorgänger besaß diese Funktion.

Gehofft hatten Fans trotzdem darauf, denn Veilguard ähnelt stark der hauseigenen Mass Effect Serie, die wiederum einen guten New Game Plus-Modus besitzt. Dieser wurde in der Legendary Edition sogar noch etwas erweitert.

Ob Bioware hier nachliefert, ist bisher nicht bekannt.

Das passiert nach dem Endkampf

Wenn ihr den Endboss besiegt, dann könnt ihr immer noch im Optionsmenü den Punkt Fortsetzen wählen. Dann werdet ihr an einem Speicherpunkt kurz vor der letzten Quest abgesetzt.

Ihr habt dann immer noch die Möglichkeit alle Nebenaufgaben zu erledigen. Abgesehen von einer einzigen Entscheidung im ersten Drittel des Spiels könnt ihr euch Quests nicht wirklich verbauen. Auch könnt ihr noch alle Statuen und Altäre sammeln, die euren Charakter stärken, die Fraktionen auf die höchste Stufe bringen und bisher unentdeckte Truhen plündern.

Ihr werdet nach dem Ende des Spiels vor dem letzten Punkt abgesetzt, an dem ihr noch frei erkunden könnt.

Ihr übernehmt aber keine Upgrades und Items aus der letzten Mission. Wenn ihr also kurz vor dem Endboss noch eure Lieblingswaffe aufgewertet habt, dann ist diese nun wieder auf dem Level vor der Story Quest.

Wagt trotzdem einen zweiten Durchgang

Auch wenn ihr wieder bei null anfangen müsst, lohnt sich ein zweiter Durchlauf in Veilguard ungemein.

Zum Einen gibt es viele Story-Entscheidungen, bei denen ihr eine andere Wahl treffen könnt. Die haben teilweise starken Einfluss auf eure Kampagne.

Zum Anderen solltet ihr auch unbedingt eine andere Klasse ausprobieren. Magier*innen spielen sich ganz anders als etwa Krieger*innen und haben auch ganz eigene Synergien mit den Companions.

Ein neuer Hintergrund ändert zudem viele Interaktionen im Spiel und gibt euch sogar die Möglichkeit an bestimmten Stellen neue Entscheidungen zu treffen.