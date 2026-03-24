Dragon Ball: Es gibt noch einen weiteren Cyborg abseits von C17 und C18, der am Leben ist, aber an den erinnert ihr euch womöglich nicht mehr

Ob sich Son Goku überhaupt noch an seinen alten Cyborg-Freund erinnert? (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Der Cyborg-Arc gehört zu den denkwürdigsten Handlungssträngen in der Geschichte von Dragon Ball Z. Kaum jemand erinnert sich jedoch daran, dass es bereits vor den gefürchteten Antagonisten des namensgebenden Arcs (C16 bis C19, inklusive Dr. Gero) auch andere Exemplare von Dr. Gero gab, die sogar in Dragon Ball vorkamen – nicht erst in Z.

Einer von ihnen war sogar für lange Zeit ein Fan-Liebling und ein richtig netter Kerl, der durch seine gutmütige Art als "fehlerhaft" bezeichnet wurde – und den habt ihr womöglich vergessen.

Der gutmütige Cyborg von Dr. Gero

Bei dem netten und freundlichen Charakter handelt es sich um Cyborg Nr. 8. Im Vergleich zu den anderen berühmten Cyborgs von Dr. Gero erscheint Achtie auch schon in Dragon Ball.

Vielleicht taucht der gutmütige Cyborg sogar im neuen Dragon Ball-Spiel auf. Hier ist der neuste Trailer zu AGE 1000, das als der dritte Ableger der Xenoverse-Reihe geleakt wurde:

2:15 Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama

Autoplay

C8 wurde von Dr. Gero für die Red Ribbon Armee entwickelt, aber letzten Endes als “fehlerhaft” abgestempelt. Der Grund? Trotz seines gefährlichen und "angsteinflößenden" Aussehens ist er ein gutmütiger Riese, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann.

Achtie verachtet den Einsatz von Gewalt und weigert sich, die grausamen und brutalen Befehle von General White und Ninja Murasaki von der Red Ribbon Armee auszuführen.

Seine Beziehung zu Son Goku und sein Spitzname Achtie

Auf der Suche nach einem Dragon Ball, fällt die Red Ribbon Armee in das Jingle-Dorf ein, wo Ninja Murasaki ein kleines Mädchen namens Suno verletzt. C8 verweigert natürlich den Befehl und Murasaki droht ihm mit der Detonation der Bombe in seinem Körper.

Dr. Gero hatte nämlich aus Sicherheitsgründen in C8s Körper eine Bombe eingebaut, die durch Knopfdruck ausgelöst werden kann. Trotz der Drohungen verweigert C8 den Befehl und will dem kleinen Mädchen nichts antun.

C8 konnte keiner Fliege etwas zuleide tun und geht sogar mit einem Dragon Ball sanft um. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Als Son Goku Zeuge der Gutmütigkeit des Cyborgs wird und die Situation erkennt, machte er Murasaki bewegungsunfähig und schlägt ihm die Fernbedienung für C8s Bombe aus der Hand. Daraufhin gibt Goku ihm den Spitznamen “Achtie” und die beiden freunden sich an.

Trotz seines pazifistischen Verhaltens kann C8 richtig zuschlagen, wenn jemand, der ihm nahesteht, verletzt wird. Das zeigte sich in dem Moment, als General White Son Goku anschießt und C8 den Antagonisten dann aus Wut mit einem Schlag aus dem Turm wirft.

C8 führt bis heute ein friedliches Leben

Nach den Ereignissen der Red Ribbon Armee-Saga im Jingle Dorf wurde der gutmütige Cyborg vom Dorfältesten eingeladen, bei ihnen zu bleiben und dort zu leben. Noch bevor Goku das kleine Dorf verlässt, hat er mit C8 einen anderen Cyborg-Wissenschaftler namens Dr. Flappe aufgesucht, um die Bombe aus seinem Körper zu entfernen.

Nach einer kurzen (erneuten) Auseinandersetzung mit Ninja Murasaki hat Dr. Flappe erfolgreich die Bombe aus C8s Körper entfernt. Achtie lebt bis heute friedlich mit den Bewohner*innen des Jingle Dorfes zusammen, die er einst vor der Red Ribbon Armee beschützt hat.

Erinnert ihr euch noch an Achtie und welcher Cyborg ist euer absoluter Favorit?