Dragon Ball: Alle 25 Cyborgs, die im Laufe von DB, DBZ und DB Super auftreten

Hier sind alle relevanten Cyborgs aufgelistet, die jemals in der Geschichte von Dragon Ball aufgetaucht sind.

Profilbild von Myki Trieu

Myki Trieu
03.05.2026 | 09:00 Uhr

C17 und C18 sind nicht die einzigen Cyborgs, die in Dragon Ball vorkommen. (© Akira Toriyama, Shueisha Bandai Namco) C17 und C18 sind nicht die einzigen Cyborgs, die in Dragon Ball vorkommen. (© Akira Toriyama, Shueisha / Bandai Namco)

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Jede Woche ein exklusiver Podcast
Jede Woche zwei exklusive Newsletter aus der Redaktion
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung
Die Definition eines Cyborgs in Dragon Ball
Besondere Cyborgs, die nicht in dieser Liste vorkommen
2
Dragon Ball: C8 – der einzige Cyborg mit Spitznamen und Akira Toriyamas eigene Version von Frankensteins Monster
C8
3
Dragon Ball: C13 – der voraussichtliche Prototyp von Cell
Cyborg 13
4
Dragon Ball: C14 – der Cyborg, der in einer anderen Zeitlinie nicht zerstört wurde
C14
5
Dragon Ball: C15 – der Cyborg mit einem kontroversen Design, an den ihr euch womöglich nicht erinnert
C15
6
Dragon Ball: C16 – der Cyborg, der für eine der legendärsten Super-Saiyajin-Transformationen in der Serie verantwortlich war
C16
7
Dragon Ball: C17 – der Cyborg, der sich gegen seinen eigenen Schöpfer gewendet und ihn getötet hat
C17
8
Dragon Ball: C18 – der weibliche Cyborg, der sich in einen Menschen verliebt und die Seiten gewechselt hat
C18
9
Dragon Ball: C19 – einer der bösartigsten und gehorsamsten Cyborgs von Dr. Gero  
C19
10
Dragon Ball: C20 – der Wissenschaftler, der sich aus Rache und für ewiges Leben zu einer Maschine machte
C20
11
Dragon Ball: C21 – die vergessene Frau Dr. Geros und der Hauptantagonistin in FighterZ
C21
12
Dragon Ball: Cell – einer der gefährlichsten Cyborgs, mit dem es Son Goku und Co. je zu tun hatten
Cell
13
Dragon Ball: Cell Juniors – der unscheinbare Nachwuchs von Cell existiert bis heute noch
Cell Juniors
14
Dragon Ball: C8000 – der Cyborg, der auf C8 basiert und bisher nur in einem einzigen Spiel vorkam
C8000
15
Dragon Ball: Gamma 1 – ein Cyborg von Dr. Geros Nachfahre und womöglich wichtiger Verbündeter von Son Goku und Co.
Gamma 1
16
Dragon Ball: Gamma 2 – der Cyborg, der heldenhaft sein Leben im Kampf gegen Max Cell verlor
Gamma 2
17
Dragon Ball: Nigrissi – der humanoide Cyborg von Universum 3 aus Dragon Ball Super
Nigrissi
18
Dragon Ball: Narirama – der Cyborg, der kaum spricht und mehr wie ein traditioneller Roboter aussieht
Narirama
19
Dragon Ball: Beta 1 – der erste Cyborg nach Dr. Geros Schöpfungen, der einem Menschen zum Verwechseln ähnlich aussieht
Beta 1
20
Dragon Ball: Beta 2 – der Cyborg, der auch als Kampfanzug von Beta 1 funktioniert
Beta 2
21
Dragon Ball: Beta 7 – der Cyborg, der aussieht wie Elvis Presley
Beta 7
22
Dragon Ball: Dinocyborg – der einzige künstliche Dinosaurier in der Geschichte
Dinocyborg
23
Dragon Ball: Major Metallitron – der Cyborg, der auf Arnold Schwarzenegger aus “The Terminator” inspiriert ist
Major Metallitron
24
Dragon Ball: Mira – der Cyborg, der Freezers DNA in sich trägt und ebenfalls ein Saiyajin ist
Mira
25
Dragon Ball: Fu – der Sohn eines Cyborgs und eines Dämonin
Fu
26
Dragon Ball: Arale – der allererste Cyborg von Akira Toriyama und Gast-Charakter in Dragon Ball
Arale

Son Goku und Co. hatten es im Laufe der Geschichte von Dragon Ball (Z und Super) mit einigen starken Feinden zu tun. Zu den denkwürdigsten und gefährlichsten Antagonisten*innen gehörten auch die Cyborgs, die in der Zeitlinie von Zukunfts-Trunks sogar siegreich hervorgegangen sind und die Erde in Schutt und Asche legten.

Abseits der bekannten Cyborg-Zwillinge, Dr. Gero und einigen anderen Gesichtern gibt es sogar noch weitere künstliche Geschöpfe, die der Wissenschaftler geschaffen hat – und von denen habt ihr entweder noch nie etwas gehört oder sie komplett vergessen.

Auf den folgenden Seiten findet ihr eine komplette Übersicht von allen 25 Cyborgs, die in Dragon Ball auftauchen:

Die Definition eines Cyborgs in Dragon Ball

Als Cyborgs – im japanischen Original als Androids – werden Wesen genannt, die entweder komplett künstlich von dem bösartigen Wissenschaftler Dr. Gero oder von ihm brutal modifiziert oder augmentiert wurden – wie die Cyborg-Zwillinge C17 und C18, die vor den grausamen Experimenten Dr. Geros normale Menschen waren.

Die Bezeichnung gilt aber nicht nur Schöpfungen Geros, sondern auch die seines Neffen oder anderweitigen Figuren in der Geschichte von Dragon Ball.

Heute im TV: Prosieben Maxx zeigt gleich sieben Dragon Ball-Filme auf einen Streich und zu dieser Uhrzeit geht's los
von Jusuf Hatic
Dragon Ball Xenoverse 3: Fans glauben, dass ein neuer Charakter im Spiel der Nachfahre Yamchas sein könnte
von Jusuf Hatic

Besondere Cyborgs, die nicht in dieser Liste vorkommen

Die fehlgeschlagenen Cyborgs von Dr. Gero, die von ihm zerstört wurden, wie etwa C1 bis einschließlich C7, kommen in dieser Liste nicht vor. Immerhin wurden sie selbst in Dragon Ball nie gezeigt und haben in der Geschichte von Dragon Ball keine Rolle – nicht einmal eine kleine – gespielt.

Auch kleine Mob-Gegner, Fusionen oder Spieler-Avatare aus den Dragon Ball-Spielen wurden aus unserer Liste gestrichen. Es zählen hierbei nur die signifikanten Bosse oder Story relevanten Cyborgs aus den Spielen.

Video starten 3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

In unserer Liste kommen also nur Cyborgs vor, die im Manga, Anime oder in Spielen von Dragon Ball (Online, Xenoverse 1 und 2 und Heroes) eine Rolle gespielt haben – sei sie auch noch so klein –, erwähnt oder gezeigt wurden. 

Genaueres zu den einzelnen 25 Cyborgs in der gesamten Geschichte Dragon Balls findet ihr auf den nächsten Seiten.

1 von 26

nächste Seite

1
Einleitung
Die Definition eines Cyborgs in Dragon Ball
Besondere Cyborgs, die nicht in dieser Liste vorkommen
2
Dragon Ball: C8 – der einzige Cyborg mit Spitznamen und Akira Toriyamas eigene Version von Frankensteins Monster
C8
3
Dragon Ball: C13 – der voraussichtliche Prototyp von Cell
Cyborg 13
4
Dragon Ball: C14 – der Cyborg, der in einer anderen Zeitlinie nicht zerstört wurde
C14
5
Dragon Ball: C15 – der Cyborg mit einem kontroversen Design, an den ihr euch womöglich nicht erinnert
C15
6
Dragon Ball: C16 – der Cyborg, der für eine der legendärsten Super-Saiyajin-Transformationen in der Serie verantwortlich war
C16
7
Dragon Ball: C17 – der Cyborg, der sich gegen seinen eigenen Schöpfer gewendet und ihn getötet hat
C17
8
Dragon Ball: C18 – der weibliche Cyborg, der sich in einen Menschen verliebt und die Seiten gewechselt hat
C18
9
Dragon Ball: C19 – einer der bösartigsten und gehorsamsten Cyborgs von Dr. Gero  
C19
10
Dragon Ball: C20 – der Wissenschaftler, der sich aus Rache und für ewiges Leben zu einer Maschine machte
C20
11
Dragon Ball: C21 – die vergessene Frau Dr. Geros und der Hauptantagonistin in FighterZ
C21
12
Dragon Ball: Cell – einer der gefährlichsten Cyborgs, mit dem es Son Goku und Co. je zu tun hatten
Cell
13
Dragon Ball: Cell Juniors – der unscheinbare Nachwuchs von Cell existiert bis heute noch
Cell Juniors
14
Dragon Ball: C8000 – der Cyborg, der auf C8 basiert und bisher nur in einem einzigen Spiel vorkam
C8000
15
Dragon Ball: Gamma 1 – ein Cyborg von Dr. Geros Nachfahre und womöglich wichtiger Verbündeter von Son Goku und Co.
Gamma 1
16
Dragon Ball: Gamma 2 – der Cyborg, der heldenhaft sein Leben im Kampf gegen Max Cell verlor
Gamma 2
17
Dragon Ball: Nigrissi – der humanoide Cyborg von Universum 3 aus Dragon Ball Super
Nigrissi
18
Dragon Ball: Narirama – der Cyborg, der kaum spricht und mehr wie ein traditioneller Roboter aussieht
Narirama
19
Dragon Ball: Beta 1 – der erste Cyborg nach Dr. Geros Schöpfungen, der einem Menschen zum Verwechseln ähnlich aussieht
Beta 1
20
Dragon Ball: Beta 2 – der Cyborg, der auch als Kampfanzug von Beta 1 funktioniert
Beta 2
21
Dragon Ball: Beta 7 – der Cyborg, der aussieht wie Elvis Presley
Beta 7
22
Dragon Ball: Dinocyborg – der einzige künstliche Dinosaurier in der Geschichte
Dinocyborg
23
Dragon Ball: Major Metallitron – der Cyborg, der auf Arnold Schwarzenegger aus “The Terminator” inspiriert ist
Major Metallitron
24
Dragon Ball: Mira – der Cyborg, der Freezers DNA in sich trägt und ebenfalls ein Saiyajin ist
Mira
25
Dragon Ball: Fu – der Sohn eines Cyborgs und eines Dämonin
Fu
26
Dragon Ball: Arale – der allererste Cyborg von Akira Toriyama und Gast-Charakter in Dragon Ball
Arale
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Los Wochos und Co.: Der Grimace-Burger bei McDonalds zeigt mir mal wieder, wie sehr ich die Aktionswochen vermisse
1
Los Wochos und Co.: Der Grimace-Burger bei McDonald's zeigt mir mal wieder, wie sehr ich die Aktionswochen vermisse
2
LEGO-Mitarbeiter zeigt, was er zum vierten Jubiläum bekommen hat - einen goldenen Legostein, den wir jetzt unbedingt auch haben wollen
3
‘Ich fühlte mich beleidigt‘ - Harry Potter-Star hat die Reihe bereits nach dem ersten Film aus einem sehr guten Grund verlassen
4
Sechsjähriger LEGO-Fan baut wochenlang riesigen Todesstern, stellt ihn ins Regal und einen Tag später bricht es zusammen – hätten er und sein Vater mal besser auf die Mutter gehört
5
GTA 6-Fans wollen viele Innenräume zum Erkunden haben, aber laut einem ehemaligen Rockstar-Entwickler ist das gar keine so gute Idee
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Dieses aktuelle Spiel hat ein Erkundungs-Feature, das ich mir für alle Open Worlds wünsche - und es ist nicht Crimson Desert

vor 35 Minuten

Dieses aktuelle Spiel hat ein Erkundungs-Feature, das ich mir für alle Open Worlds wünsche - und es ist nicht Crimson Desert
Dieses Remake eines 20 Jahre alten Klassikers belebt ein totgeglaubtes Genre wieder - und ich liebe es!   1

vor einer Stunde

Dieses Remake eines 20 Jahre alten Klassikers belebt ein totgeglaubtes Genre wieder - und ich liebe es!
Dragon Ball: Alle 25 Cyborgs, die im Laufe von DB, DBZ und DB Super auftreten

vor einer Stunde

Dragon Ball: Alle 25 Cyborgs, die im Laufe von DB, DBZ und DB Super auftreten
Xbox-Spiele 2026: Diese neuen Games für Xbox Series XS erwarten euch im aktuellen Jahr   3     3

vor einer Stunde

Xbox-Spiele 2026: Diese neuen Games für Xbox Series X/S erwarten euch im aktuellen Jahr
mehr anzeigen