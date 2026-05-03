Dragon Ball: Alle 25 Cyborgs, die im Laufe von DB, DBZ und DB Super auftreten

C17 und C18 sind nicht die einzigen Cyborgs, die in Dragon Ball vorkommen. (© Akira Toriyama, Shueisha / Bandai Namco)

Son Goku und Co. hatten es im Laufe der Geschichte von Dragon Ball (Z und Super) mit einigen starken Feinden zu tun. Zu den denkwürdigsten und gefährlichsten Antagonisten*innen gehörten auch die Cyborgs, die in der Zeitlinie von Zukunfts-Trunks sogar siegreich hervorgegangen sind und die Erde in Schutt und Asche legten.

Abseits der bekannten Cyborg-Zwillinge, Dr. Gero und einigen anderen Gesichtern gibt es sogar noch weitere künstliche Geschöpfe, die der Wissenschaftler geschaffen hat – und von denen habt ihr entweder noch nie etwas gehört oder sie komplett vergessen.

Auf den folgenden Seiten findet ihr eine komplette Übersicht von allen 25 Cyborgs, die in Dragon Ball auftauchen:

Die Definition eines Cyborgs in Dragon Ball

Als Cyborgs – im japanischen Original als Androids – werden Wesen genannt, die entweder komplett künstlich von dem bösartigen Wissenschaftler Dr. Gero oder von ihm brutal modifiziert oder augmentiert wurden – wie die Cyborg-Zwillinge C17 und C18, die vor den grausamen Experimenten Dr. Geros normale Menschen waren.

Die Bezeichnung gilt aber nicht nur Schöpfungen Geros, sondern auch die seines Neffen oder anderweitigen Figuren in der Geschichte von Dragon Ball.

Besondere Cyborgs, die nicht in dieser Liste vorkommen

Die fehlgeschlagenen Cyborgs von Dr. Gero, die von ihm zerstört wurden, wie etwa C1 bis einschließlich C7, kommen in dieser Liste nicht vor. Immerhin wurden sie selbst in Dragon Ball nie gezeigt und haben in der Geschichte von Dragon Ball keine Rolle – nicht einmal eine kleine – gespielt.

Auch kleine Mob-Gegner, Fusionen oder Spieler-Avatare aus den Dragon Ball-Spielen wurden aus unserer Liste gestrichen. Es zählen hierbei nur die signifikanten Bosse oder Story relevanten Cyborgs aus den Spielen.

3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

Autoplay

In unserer Liste kommen also nur Cyborgs vor, die im Manga, Anime oder in Spielen von Dragon Ball (Online, Xenoverse 1 und 2 und Heroes) eine Rolle gespielt haben – sei sie auch noch so klein –, erwähnt oder gezeigt wurden.

Genaueres zu den einzelnen 25 Cyborgs in der gesamten Geschichte Dragon Balls findet ihr auf den nächsten Seiten.