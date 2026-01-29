Neues Dragon Ball-Spiel setzt womöglich die Geschichte des vergessenen MMORPGs fort

Der neue Protagonist stammt aus einer Zeit nach Goku und Co. (© Bird Studio / Bandai Namco)

Auf der Genkidamatsuri wurde ein neues Spiel-Projekt zur Reihe von Akira Toriyama angekündigt: Dragon Ball AGE 1000. Allein die Bezeichnung "AGE 1000" müsste einigen Fans dabei vertraut sein.



Immerhin ist dies das Zeitalter, in dem die Ereignisse des MMORPGs Dragon Ball Online stattgefunden haben. Damit könnte das MMORPG also 13 Jahre nach der Abschaltung der Server doch noch gewissermaßen zurückkommen.

Was ist/war Dragon Ball Online und worum ging es in der Geschichte?

Dragon Ball Online war ein MMORPG – ähnlich wie Xenoverse –, das allerdings 2010 nur in Korea, Taiwan und Hongkong erschienen ist. Es kam also nie in den Westen und die Server des Spiels wurden bereits 2013, drei Jahre nach Release, abgeschaltet.



Viele Elemente des MMORPGs wurden später in die Dragon Ball Xenoverse-Reihe und Dragon Ball Heroes übernommen. Darunter sowohl Charaktere als auch Story-Inhalte.

Die Geschichte von Dragon Ball Online spielt im Jahr “Age 1000” von Dragon Ball. Das sind ganz genau 216 Jahre nach den Ereignissen am Ende von Dragon Ball Z, wo Son Goku nach dem 28. Kampfsportturnier aufbricht, um Uub zu trainieren.

In den letzten 216 Jahren ist vieles in der Welt von Dragon Ball passiert. Aufgrund von Trunks' Einmischung im Kampf gegen die Cyborgs und Cell hat der Saiyajin das Raum und Zeit-Gefüge durcheinander gebracht und somit dem Antagonisten Mira Zugang zu Gokus DNA und Zeitreisen verschafft.

Mira droht nun durch seine Machenschaften und illegalen Zeitreisen, das komplette Universum zu zerstören. Um ihn aufzuhalten, reist Trunks durch die unterschiedlichen Zeitlinien.

Wir schlüpften bei Dragon Ball Online in die Rolle eines Mitglieds der Zeit-Patroille, die Trunks bei seinem Unterfangen unterstützt und dabei unterschiedliche Szenarien der Dragon Ball-Geschichte erlebt. Als Figur konnten Spieler*innen zwischen dem Volk der Menschen, Namekianer und Boos wählen.

AGE 1000 wird entweder ein spiritueller Nachfolger oder eine Dragon Ball Online-Neuauflage sein

Die Ankündigung und der Arbeitstitel des neuen Dragon-Ball-Spiels “AGE 1000“ deuten stark auf eine Verbindung zu Dragon Ball Online hin – genauer gesagt zu dessen Setting. Möglich ist entweder eine komplette Neuauflage des damaligen MMORPGs, das nie im Westen erschien, oder eine völlig neue Geschichte, die weit nach Dragon Ball Z spielt.

Bandai Namco hat bei der Enthüllung stark betont, dass AGE 1000 Charakter-Designs von Akira Toriyama beinhalten wird, die noch nie zuvor gezeigt wurden. Der im Ankündigungs-Trailer gezeigte Charakter könnte daher entweder der feste Protagonist der Geschichte sein oder das mögliche Aussehen eines spielbaren Avatars zeigen.

Ob AGE 1000 tatsächlich ein Nachfolger von Dragon Ball Online oder doch ein reines Singleplayer-Spiel wird, ist noch offen. Sicher ist bislang nur eines: Die Geschichte spielt in einer fernen Zukunft nach Dragon Ball Z, Daima und Super.

