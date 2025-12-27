Dragon Ball Super widerspricht Dragon Ball mit einer witzigen Aussage von Beerus, die nie aufgeklärt wurde, und das ist ausnahmsweise gut so

Beerus, der Schelm, hat einst eine Aussage getroffen, die Dragon Ball komplett wiederspricht. (Bild: © Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Dragon Ball Super erzählt viele Jahre nach Abschluss des Originalanimes beziehungsweise -mangas die Geschichte von Dragon Ball Z weiter. Die Handlung beginnt mit Beerus, dem Gott der Zerstörung, der sich nach einer Prophezeiung auf die Suche nach dem Super-Saiyajin-Gott aufmacht. Währenddessen erinnert er sich an ein kleines Detail, das so eigentlich gar nicht stimmt.

Witziges Plothole aus Beerus’ Erinnerung

Als Beerus sich auf die Suche nach den Super-Saiyajins aufmachen möchte, stellt sein Berater Whis alle Informationen zum mächtigen Krieger*innen-Volk zusammen. Sie fallen sehr begrenzt aus: Der Planet der Saiyajins wurde vor vielen Jahren vom Tyrannen Freezer ausgelöscht und die wenigen noch lebenden Krieger*innen befinden sich auf dem Planeten Erde. Damit sind Son Goku, Vegeta und ihr Nachwuchs gemeint.

1:43 Im neuen Trailer zum nächsten Dragon Ball-Spiel wird Krillin schon wieder von Freezer getötet

Daraufhin erinnert sich Beerus sogar an die Erde. Er hat dem Planeten einst einen Besuch abgestattet, der verheerende Folgen hatte: Er hat sämtliche Dinosaurier ausgelöscht – und das nur, weil sie unfreundlich zu ihm waren.

Doch Moment einmal: Wer die älteren Dragon Ball-Animes beziehungsweise den Originalmanga kennt, weiß, dass dem gar nicht der Fall sein kann. Son Goku und Co. begegnen den Urzeitechsen schließlich mehrfach.

Die Aussage von Beerus sollte wahrscheinlich dazu dienen, um auf humorvolle Weise seine Macht zu präsentieren und gleichzeitig das Aussterben der Dinosaurier auf unserem Planeten zu erklären. Tatsächlich tauchen die Dinos nach dem Kampf der Götter-Arc auch nicht mehr auf. Das löscht aber nicht alle vorherigen Szenen aus.

So tauchen die Dinosaurier mehrfach in Dragon Ball und Dragon Ball Z auf. Dort sind die Urzeitechsen im Vergleich zu den Z-Krieger*innen gar nicht mal so stark. Sowohl Chi-Chi als auch ihr Sohn Son Gohan bekämpfen und besiegen sie bereits im Kindesalter. Im Fall von Chi-Chi heißt das, dass in der modernen Zeit selbst Menschen die Kraft der Dinosaurier übertreffen.

Vereinzelte Stellen aus dem Anime zeigen sogar, dass die Menschen Dinosaurier domestiziert haben. So kommt beispielsweise eine Frau vor, die ihren “Hausdinosaurier“ Gassi führt.

Hier könnt ihr Dragon Ball und Dragon Ball Super lesen

Die Mangas von Dragon Ball und Dragon Ball Super könnt ihr unter anderem auf der offiziellen Website des Shueisha-Verlags lesen, Manga Plus. Auf die ersten drei Kapitel könnt ihr kostenlos zugreifen, für den Rest müsst ihr euch auf der App registrieren und Manga Plus Max kostenpflichtig abonnieren.

Die Mangaka-Legende Akira Toriyama hat Dragon Ball erschaffen und war für viele Werke aus dem beliebten Franchise zuständig. Dazu gehören auch zahlreiche Handlungsstränge von Dragon Ball Super, wobei sie größtenteils von Toyotarou gezeichnet wurden, der darüber hinaus auch eigene Arcs für Dragon Ball Super geschrieben hat. Dazu gehören der Galactic Patrol Prisoner Arc und der darauffolgende Granolah Arc.

Seit dem Tod von Akira Toriyama im März 2024 sind lediglich zwei Kapitel von Dragon Ball Super erschienen. Der Manga solle irgendwann unter der Feder von Toyotarou wieder weitergehen – wann genau, ist jedoch aktuell unklar.

Fallen euch noch weitere Plotholes aus Dragon Ball ein?