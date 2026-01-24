Dragon Ball enthüllt komplett neue Käferart, die in Daima nie gezeigt wurde

Mit diesen Käfern können Son Goku und Co. die Zeit zurückdrehen (© Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Der zweite Daima-DLC von Dragon Ball Z: Kakarot ist letzte Woche erschienen und Fans haben jetzt ein überraschendes Detail entdeckt. Das Addon bestätigt nämlich die Existenz von einer brandneuen Käferart, die es in der Anime-Serie nie gegeben hat – oder zumindest nicht gezeigt wurde: die Mini-Käfer.

Daima-DLC zeigt mehr vom Ende des Animes und offenbart neue Käferart

Die interessante Beobachtung: Anstelle der erwarteten Abschluss-Szene des Animes, gibt es für Spieler*innen des zweiten Daima-DLCs von DBZ Kakarot eine verlängerte Version – und in der werden sogar bislang unbekannte Käfer enthüllt!

Denn dort, wo Son Goku und Co. noch weitere “Böse Augen” im Laden der Unterwelt finden und hier der Anime endet, geht es im DLC weiter. Goku merkt dabei an, dass er es schade findet, kein Kind mehr zu sein.

Es hat ihm Spaß gemacht, wieder mit seinem Stab zu kämpfen und klein zu sein – und siehe da: die Ladenbesitzerin hat die perfekte Lösung für Goku und stellt der Truppe die neuen Mini-Käfer vor.

Mithilfe der Mini-Käfer können Son Goku und seine Freund*innen wieder für eine begrenzte Zeit die Gestalt ihrer Mini-Versionen. Wie lange der Effekt andauert, wird dabei allerdings nicht verraten.

Der DLC könnte ein Teaser für eine potenzielle zweite Staffel der Anime-Serie sein

Die Enthüllung einer neuen Käferart und die verlängerte finale Szene aus dem DLC könnten natürlich von Bandai eingebaut worden sein, um Son Gokus Mini-Form weiterhin im Spiel logisch erklären zu können.

Gleichzeitig könnte das Ganze aber auch ein versteckter Hinweis auf eine zweite Staffel der Anime-Serie sein. Immerhin steht die große Feier zum 40. Dragon Ball-Anime-Jubiläum am kommenden Wochenende an, wo mindestens ein neues Anime-Projekt enthüllt wird.

Mehr zu den Gerüchten und offiziellen Ankündigungen in Bezug auf die Genkidamatsuri, findet ihr hier in unserem aktuellen Live-Ticker:

Es ist also davon auszugehen, dass Son Goku und Co. auch in Zukunft wieder ihre Mini-Gestalten annehmen werden – und das geht jetzt natürlich ganz einfach durch den Einsatz der neu vorgestellten Mini-Käfer.

Ob nun wirklich eine zweite Staffel zu Daima erscheint und die Mini-Käfer auch dort eine Rolle spielen werden oder nur ein Filler für den DLC waren, bleibt bis zur Genkidamatsuri am Wochenende noch unklar.

Würdet ihr euch auf eine zweite Staffel von Dragon Ball Daima freuen und was versprecht ihr euch von der Genkidamatsuri?