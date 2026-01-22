Live

Dragon Ball: Event zum 40. Jubiläum verrät uns die Zukunft der Reihe - alle bereits bekannten Ankündigungen und Gerüchte im Ticker

Das große Dragon Ball-Jubiläum zum 40. Geburtstag der Anime-Serie steht kurz vor der Tür und wir verraten euch, was für Gerüchte und offizielle Ankündigungen es zu zukünftigen Projekten bereits gibt.

Myki Trieu
22.01.2026 | 18:30 Uhr

Für Dragon Ball ist es lange nicht vorbei und Akira Toriyamas Meisterwerk wird auch in Zukunft weitergehen. (© Bird Studio, Shueisha Toei Animation) Für Dragon Ball ist es lange nicht vorbei und Akira Toriyamas Meisterwerk wird auch in Zukunft weitergehen. (© Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Zum 40. Jubiläum des Dragon Ball-Animes haben sich Bird Studio, Toei Animation und Shueisha etwas Besonderes einfallen lassen: die Genkidamatsuri. Bei dem Dragon Ball-Event wird es reichlich Ankündigungen zu zukünftigen Plänen der Reihe geben.

Bis es jedoch am Wochenende so weit ist, fassen wir euch in diesem Live-Ticker alle großen, offiziellen Ankündigungen und Gerüchte zur Genkidamatsuri zusammen.

Gerüchte und Vorhersagen zur Dragon Ball Genkidamatsuri im Live-Ticker

Donnerstag, 22.01.2026

18:30 Uhr

Die Spannung steigt! Schon in drei Tagen ist die Genkidamatsuri, wo wir nur so mit Infos zur Zukunft von Dragon Ball überhäuft werden. Bis dahin hören wir uns mal in der Gerüchteküche um. Erste offizielle Ankündigungen gibt es sogar bereits. Ihr findet sie weiter unten.

Video starten 1:35 Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen

Dragon Ball Genkidamatsuri - Datum und Uhrzeit des Livestreams

Ab wann könnt ihr mit unserer Abdeckung zur Genkidamatsuri rechnen? Je nach Dauer des Livestreams und der Anzahl der unterschiedlichen Ankündigungen werden wir euch im Laufe des Sonntags ab Vormittag mit den wichtigsten Informationen auf dem Laufenden halten.

Alle bisher bekannten offiziellen Ankündigungen und Gerüchte zur Genkidamatsuri auf einen Blick

Bereits zur Ankündigung der Genkidamatsuri hat das Team hinter Dragon Ball einige Details zum Event verraten. Auch der Zeitplan gibt Hinweise auf mindestens zwei große Ankündigungen: ein Videospiel und ein Anime-Projekt.

Neues Anime-Projekt: Auf der offiziellen Webseite von Dragon Ball wird stark damit geworben, dass Masako Nozawa, Son Gokus japanische Synchronsprecherin, ebenfalls bei der Genkidamatsuri dabei sein wird und sogar mit Dragon Ball-Anime-Produzent Akio Iyoku "eine große Ankündigung" für Fans parat haben soll.

Es wird also ziemlich sicher ein neues Anime-Projekt auf Fans zukommen. Ob es sich hierbei um eine neue Dragon Ball Super- oder Daima-Staffel handelt, ist noch unklar. Einige Fans spekulieren sogar auf ein Remake der originalen Dragon Ball-Serie.

Neues Dragon Ball-Videospiel: Mit dem Zeitslot der "Genkida New Game Super Announcement" teast die Genkidamatsuri auch ein neues Dragon Ball-Spiel an – das ist auf jeden Fall sicher.

Fans glauben, den Titel des neuen Dragon Ball-Spiels gefunden zu haben und wir befürchten das Schlimmste
von Myki Trieu
So würde Dragon Ball Z-Fiesling Radditz als Super-Saiyajin aussehen - und es haut die Fans aus den Socken
von Jasmin Beverungen
Dragon Ball Z: Goku ist im Anime drei Mal gestorben - aber er wurde kein einziges Mal direkt von einem Gegner erledigt
von Jusuf Hatic

Fans haben dabei schon einige Vermutungen auf X und anderen Social-Media-Plattformen zum neuen Dragon Ball-Titel aufgestellt.

Darunter befinden sich Gerüchte zu einem neuen Rollenspiel wie Dragon Ball Kakarot, einem dritten Teil der Xenoverse-Reihe, einem neuen Mobile-Titel oder einem neuen Kampfspiel namens "Dragon Ball: World Fighters", wobei letztere Behauptung sich auf eine registrierte Marke von Bandai Namco stützt.

Bis zur Genkidamatsuri am Sonntag könnte also im Laufe der nächsten drei Tage noch einiges in der Gerüchteküche aufkochen. Eines ist jedoch sicher: Dragon Ball wird als Meisterwerk von Akira Toriyama weitergehen.

Mit dem Live-Ticker oben werden wir euch über die jüngsten Entwicklungen in der Gerüchteküche und offizielle Ankündigungen vor der großen Feier auf dem Laufenden halten.

