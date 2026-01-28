Dragon Ball Super: The Galactic Patrol - möglicher Release, Streamingdienst und Story des neuen Animes im Überblick

Es steht die Anime-Adaption des nächsten Dragon Ball Super-Arcs an. (© Akira Toriyama, Toyotaro, Shueisha / Toei Animation)

Zum 40. Jubiläum des Dragon Ball-Animes wurde Dragon Ball Super: The Galactic Patrol angekündigt. Damit ihr auch nichts zum neuen Dragon Ball Super-Anime verpasst, haben wir euch hier die wichtigsten Informationen zum kommenden Sequel zusammengefasst.

Release und Streamingdienst – Wann und wo erscheint Dragon Ball Super: The Galactic Patrol?

Release: Voraussichtlich 2026/2027

Voraussichtlich 2026/2027 Streamingdienst: vermutlich Crunchyroll und Prime Video

Ein konkretes Releasedatum gibt es noch nicht. Dragon Ball Super: The Galactic Patrol könnte aber durchaus noch dieses Jahr erscheinen oder spätestens 2027. Der Grund für diese Annahme basiert auf einer Aussage des ehemaligen Dragon-Ball-Editors Kazuhiko Torishima.

Genaueres zu unserer Spekulation zum Release-Termin von “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” findet ihr hier:

Mehr zum Thema Dragon Ball-Fans sollten sich nicht zu früh freuen, denn Supers Rückkehr könnte nur von kurzer Dauer sein von Myki Trieu

Der Anime wird vermutlich auf Crunchyroll oder Amazon Prime Video erscheinen, da bei beiden Streamingdiensten die anderen Filme und Serien von Dragon Ball und Dragon Ball Super verfügbar sind.

Ihr könnt euch darüber hinaus auch auf die Neuauflage des bestehenden Dragon Ball Super-Animes freuen. Den Trailer findet ihr hier:

2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Autoplay

Ab welchem Manga-Kapitel ihr einsteigen und weiterlesen könnt

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol dürfte dem Titel nach ausschließlich die Galactic Patrol Prisoner-Saga abdecken, die im Manga von Kapitel 42 bis 67 geht.

Fans können also direkt in Kapitel 42 einsteigen, um die Geschichte rund um den Planetenfresser Moro zu lesen oder mit Kapitel 68 in den darauffolgenden Arc der Granolah the Survivor-Saga springen.

In der Granolah-Saga kommt es zur Enthüllung von Vegetas neuer Super-Saiyajin-Form, die wir hier nicht verraten möchten, und die das komplette Gegenstück zu Son Goku darstellt. Auch Freezer bekommt dort ein Power Up, mit dem nicht zu spaßen ist und das ihn als Hauptantagonisten der Serie wieder ins Rampenlicht rückt.