Dragon Ball Heroes: Neue Anime-Folgen mit Xeno Goku & Co. angekündigt

Dragon Ball Heroes macht Fan-Träume wahr: Einerseits liefert der Ableger seit jeher einfach den ultimativen Fan-Service und kennt noch weniger Grenzen als das Original. Andererseits erscheinen bald endlich auch neue Anime-Folgen. Das dürfte vor allem alle Dragon Ball-Fans freuen, die die aktuelle Anime-Durststrecke in Sachen Dragon Ball leid sind und neue, bunte Bewegtbilder kaum abwarten können.

Endlich neue Anime-Folgen: Nachdem die 19. Dragon Ball Heroes-Episode das Ende des Hearts-Arcs gebracht hat, wurde direkt Nachschub angekündigt. Nächsten Monat soll ein neues "Super Dragon Ball Heroes PR Anime-Special" erscheinen, das bereits mit dem Titel für Vorfreude sorgt.

Die Time Patrol tritt gegen den Dark King an. Das heißt, dass offenbar der Time Patrol-Arc endlich auch als Anime erscheint. Den Storybogen kennen aufmerksame Fans bereits aus dem Heroes-Manga und er gilt als einer der besten, wenn es um den Heroes-Ableger geht.

Allerdings müssen wir wohl vorerst mit dem Special vorlieb nehmen, Staffel 2 folgt dann im März. Poster dazu gibt es ebenfalls, so sieht es aus:

Note: This is not the beginning of Season 2 (or Story arc 3 of PR Anime)

This is ONLY a Special Episode for the Dark Demon Realm Mission Climax.



SDBH Big Bang Mission PR Anime begins in March 2020 (as I said earlier) #SDBH pic.twitter.com/tugRRS8oCg