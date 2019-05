Dragon Ball Super - Wendet Fiesling Moro in letzter Sekunde das Blatt?

Dragon Ball ist und bleibt eine Show der absoluten Superlative. Wie gewohnt gibt es immer einen noch stärkeren Gegner für Son Goku und seine Freunde, der sie zu noch Größerem antreibt. Aber Dragon Ball Super hat es mit Moro tatsächlich geschafft, endlich wieder einen richtig spannenden Ober-Bösewicht einzuführen. Der bereitet den Helden schon seit Beginn des neuen Story-Arcs große Probleme, schien allerdings auch schon fast besiegt. Aber selbstverständlich gibt es noch den einen oder anderen Twist, bis es soweit kommen kann.

ACHTUNG es folgen Spoiler zum Dragon Ball Super-Manga!

Dragon Ball Super-Fiesling Moro hat zwei Wünsche frei

Moro war fast schon am Ende: Nachdem er Son Goku und Vegeta sogar die Fähigkeit genommen hatte, sich in Super-Saiyajins zu verwandeln, schien die Niederlage des Ober-Fieslings eigentlich schon zum Greifen nahe. Majin Buu und die Power des Dai Kaioshin konnten dem Planetenfresser wie von Anfang an vermutet endlich das Wasser reichen.

Wunsch Nr. 1: Moros Magie ist zurück! Dummerweise konnte Moros Helfer Cranberry allerdings auch den letzten der Namekianischen Dragon Balls in seine Gewalt bringen. Den ersten der drei freien Wünsche nutzt er, um sich selbst zu heilen. Der zweite wird darauf verwandt, Moros magische Kräfte vollständig wiederherzustellen.

Nochmal von vorne: Damit stehen Majin Buu, Vegeta und Son Goku natürlich wieder dumm da. Moro ist aber nicht nur im Vollbesitz seiner Kräfte, sondern hat auch noch einen dritten, letzten Wunsch frei.

Dragon Ball-Fans dürfen auch hier bald in süßer Nostalgie schwelgen

Was hat es mit Moros letztem Wunsch auf sich?

Moro hat sich schon etwas gewünscht: Fest steht, dass Moro seinen letzten Wunsch bereits geäußert hat. Nur verrät der Manga noch nicht, worum es sich dabei handelt. Aber selbstverständlich gibt es schon mal einen Teaser, der Schlimmes erahnen lässt.

Selbst für Porunga zu groß? Der Superfiesling Moro wäre nicht der Superschurke, der er ist, wenn er nicht großspurig von seinem letzten Wunsch sprechen würde. Son Goku und Vegeta erklärt er, sie würden schon früh genug erfahren, worum es ging.

Moro müsse nun überhaupt nicht mehr gegen die Saiyajins oder Majin Buu antreten. Er selbst war sich offenbar gar nicht sicher, ob der Drache Porunga überhaupt in der Lage sein würde, den Wunsch zu erfüllen. Das klingt alles gar nicht gut.

Was hat sich Moro eurer Meinung nach wohl gewünscht und was denkt ihr, wie es ausgeht?

