Neuer Dragon Ball Super-Kinofilm befindet sich offenbar in Arbeit

Dragon Ball Super wird offenbar in Form eines weiteren Kinofilms fortgesetzt. Das kommt zumindest teilweise überraschend. Immerhin hieß es von offizieller Seite in den letzten Monaten immer wieder, dass keine neuen Folgen der Anime-Serie Dragon Ball Super geplant seien. Aber das schließt einen Kinofilm natürlich nicht aus.

Genau der scheint jetzt in der Entwicklung zu sein, was wir dem Erfolg von Dragon Ball Super: Broly verdanken könnten.

Neuer Dragon Ball-Kinofilm soll bereits vorbereitet werden

Noch keine offizielle Ankündigung: Akio Iyoku ist der Chef des sogenannten Dragon Ball-Raums vom Shueisha-Verlag. In einem Interview hat er sich offenbar verplappert und über den neuen Dragon Ball-Film gesprochen. Aber eine richtige, offizielle Ankündigung gibt es noch nicht.

Aus dem Blu-ray-Booklet: Das Interview stammt aus dem offiziellen Blu-Ray-Release zu Dragon Ball Super: Broly und wird in der japanischen Version auf Twitter geteilt. Darin erklärt Akio Iyoku, dass als nächster Schritt bereits ein neuer Film vorbereitet werde. Broly sei so stark gewesen, dass der nächste Film wohl völlig anders ausfallen werde.

Außerdem habe er mit Teilen des Broly-Films einige Hürden überwunden, weshalb er nicht glaube, dass eine Burnout-Gefahr bestehe. Dragon Ball gehe wahrscheinlich weiter und er ermuntert die Fans, sich darauf zu freuen.

Dragon Ball Super: Broly

70 Minuten wurden offenbar geschnitten

Wann kommt Dragon Ball Super: Broly endlich nochmal bei uns ins Kino?

Am 30. Juli ist es soweit. Dann läuft Dragon Ball Super: Broly auch nochmal in einer deutschsprachigen Synchronfassung (mit den meisten Dragon Ball Z-Synchronsprechern!) in den Kinos. Bisher gab es nur einige wenige Sondervorstellungen im Original mit Untertiteln.

Ende 2019 auf Blu-ray & DVD: Bis zum Blu-ray-Release dauert es auch nicht mehr allzu lange. Am 5. Dezember soll der Dragon Ball Super-Film sowohl in einer Limited- als auch einer Standard-Edition auf DVD und Blu-ray veröffentlicht werden.

Der Streifen war weltweit jetzt schon ein voller Erfolg, nicht nur an den Kinokassen. Auch Kritiker und Fans lobten zum Beispiel die großartige Oldschool-Action. Wenn ihr euch bis zum Kinostart die Zeit vertreiben wollt, legen wir euch Dragon Ball FighterZ, den Dragon Ball Super-Manga oder das neuere Super Dragon Ball Heroes: World Mission ans Herz.

