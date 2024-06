Dragon Ball: Sparking! Zero lässt euch die ganze Geschichte von DBZ mit alternativen Story-Pfaden völlig durcheinanderbringen

In Sparking! Zero müsst ihr nicht dem Kanon-Weg folgen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fand Geoff Keighleys Summer Game Fest statt und hatte schon mal jede Menge Trailer dabei. Im Fokus standen allerdings keine komplett unbekannten, neuangekündigten Spiele, sondern eher Updates zu Titeln, auf die sich Fans bereits freuen.

Auch für die Anime-Community war was dabei, wie beispielsweise Dragon Ball: Sparking! Zero. Zum kommenden Prügel-Spiel haben wir interessante neue Infos erhalten. Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer direkt selbst ansehen:

1:42 DRAGON BALL: Sparking! ZERO hat endlich ein Releasedatum und wir freuen uns auf den Story-Prügler

Dragon Ball: Sparking! Zero lässt uns ungewohnte Wege gehen

Ein spannender Aspekt am neuen Kampfspiel ist, dass es euch erlauben soll, alternative Story-Pfade einzuschlagen. Das bedeutet konkret, dass ihr den Kanon ganz schön unkrempeln könnt. Ihr habt nämlich beispielsweise die Möglichkeit, komplett solo mit Goku gegen Radditz anzutreten.

Das eröffnet eine ganz neue Perspektive, da Goku sich ja eigentlich in DBZ mit Piccolo zusammenschließt, um seinen Bruder mit dessen Hilfe herauszufordern. Und in diesem Kampf spielt Piccolo dann eine ganz entscheidende Rolle, wie Fans wissen. Das Ganze ist besonders spannend, da die Story – natürlich neben dem epischen Geprügel – eine zentrale Rolle in diesem Titel einnehmen soll.

Der Summer Game Fest-Trailer hält außerdem noch eine weitere ganz entscheidende Info zum Spiel bereit, nämlich ein konkretes Release-Datum. Dragon Ball: Sparking! Zero kommt am 11. Oktober heraus und wird für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich sein.

In Dragon Ball: Sparking! Zero erwartet euch ein beeindruckendes Aufgebot an Kämpfer*innen und Fieslingen, mit vielen alten Bekannten. Die große Mehrheit der Charaktere stammt aus Dragon Ball oder Dragon Ball Z, aber auch aus Super sind einige bekannte Gesichter zu entdecken.

Insgesamt sollen ganze 164 Fighter am Start sein, allerdings ist bisher nur eine Auswahl bekannt. Daneben warten im Prügelspiel zerstörbare Kampfarenen auf euch, die auf das individuelle Power-Level reagieren. Ihr könnt also nicht nur auf eure Gegner einprügeln, sondern auch ein hohes Maß an Zerstörung entfesseln.

Was haltet ihr von den alternativen Story-Wegen?