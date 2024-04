Dragon Ball: Sparking! Zero stellt Zukunfts-Gohan endlich richtig dar und er wird sogar spielbar sein

Son Gohan aktiviert den Super Saiyajin und macht sich zum Kampf gegen die Cyborgs bereit. (Bild: © Toei Animation)

Bandai Namco kündigte vor vier Monaten das neue Dragon Ball-Spiel “Dragon Ball: Sparking! Zero” an. Seitdem wurden immer wieder neue spielbare Charaktere enthüllt. Wer alles mit von der Partie ist, könnt ihr in unserer Liste zu allen bestätigten Figuren nachlesen.

Jetzt sind noch weitere Kämpfer*innen zu der bereits großen Auswahl dazugestoßen. Am 16. April wurde von Bandai Namco das Roster erweitert. Zu den Neuzugängen zählt nicht nur ein erwachsener Gohan, sondern auch sein Gegenstück aus der zerstörten Zukunft von Trunks.

Zukunfts-Gohan, Trunks mit Schwert, Beerus und einige mehr

Der Hype um die neuen spielbaren Figuren ist groß. Für eine bessere Übersicht hat der Dragon Ball-Fan SLOplays die Bilder zu den einzelnen Neuzugängen im Spiel nochmal auf X (ehemals Twitter) hochgeladen.

Neben der Besonderheit, dass dieses Mal auch Zukunfts-Gohan sowie der erwachsene Gohan aus unserer Zeitlinie mit dabei ist, wurde auch Videl aus der Saiyan-Arc (DBZ) vorgestellt. Der Gott der Zerstörung Beerus und sein Engel Whis sind ebenfalls mit von der Partie. Im Zusammenhang mit Gohan aus der alternativen Zeitlinie darf auch Trunks aus der Zukunft nicht fehlen, aber dieses Mal mit seinem bekannten Schwert.

Zukunfts-Gohan wird im Spiel endlich richtig dargestellt

Der Zukunfts-Gohan unterscheidet sich dabei stark vom Gohan, der neulich im Anime und Manga die Beast-Form erreicht hat und den wir aktuell kennen. Zukunfts-Gohan ist, wie der Name es schon verrät, eine Figur aus der Zukunft. Genau genommen aus der zerstörten Zukunft von erwachsenen Trunks, in der die Cyborgs C17 und C18 die Stadt in Schutt und Asche gelegt haben.

Auch die restlichen Z-Krieger sind in der alternativen Zeitlinie bereits tot. Auch Gohan trifft es schwer im Kampf gegen die beiden Cyborgs und wurde stark verwundet. Dabei verlor er seinen linken Arm und zog sich eine Narbe im Gesicht zu.

In den meisten anderen Dragon Ball-Spielen wurde diese Variante von Son Gohan immer mit beiden Armen dargestellt, obwohl das eigentlich falsch ist.

Mit Dragon Ball: Sparking! Zero wird der Held vernarbt und mit nur einem Arm endlich richtig dargestellt. Fans sind aufgeregt und neugierig darauf, wie sich Gohan in dieser Form wohl spielen wird, da Sparking! Zero, wie es für Dragon Ball üblich ist, einen starken Fokus auf das Kämpfen legt.

