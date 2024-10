Dragon Ball Sparking Zero: Erstes Update ist da und gibt einem Kämpfer endlich seine wahre Stärke

Das erste große Update für Dragon Ball Sparking Zero ist da.

Nachdem Dragon Ball: Sparking! Zero vor genau zwei Wochen veröffentlicht wurde, ist jetzt das erste große Update für das beliebte Kampfspiel erschienen. Im Fokus des Patches steht einer der bislang mächtigsten Kämpfer, der so mächtig allerdings gar nicht sein sollte: Yajirobi! Dank seiner Spezial-Attacke konnte der Angsthase stets ein paar Schläge austeilen, nur um sich dann zu verkrümeln und wieder mit Bohnen zu heilen. Seine Fähigkeiten und Stats wurden jetzt neben anderen Fixes angepasst. (via Dexerto)

So geht's Yajirobi dank Patch an den Kragen

Die vollständigen Patch Notes findet ihr weiter unten im Artikel, hier zunächst die Änderungen, die an Yajirobi vorgenommen wurden:

Seine Spezial-Fähigkeit kostet jetzt 6 statt zuvor 5 Punkte

Seine Lebensleiste wurde von 3 Balken auf 2,5 Balken reduziert

Er beginnt seine Matches jetzt mit 0 statt zuvor 2 Skill Count

Wie ihr seht, dürfte die altbewährte "draufhauen, heilen und flüchten"-Taktik zwar weiterhin funktionieren, die gesenkten Stats machen es jetzt aber nicht mehr ganz so leicht.

3:44 Dragon Ball Sparking! Zero zeigt in drei Minuten den epischen Kampf von Gohan gegen Cell

Autoplay

Verbesserung eines Problems, bei dem die Steuerung während Online-Matches nicht mehr reagiert, wenn die klassische Steuerung ausgewählt ist

Anpassung des Schwierigkeitsgrads beim Spielen bestimmter Abschnitte in Episodenkämpfen auf niedrigeren Schwierigkeitsstufen

Anpassung der Werte von Yajirobe

Verbesserte Betriebsstabilität

Diese Probleme geht Bandai Namco noch an

Im Zuge des ersten Patches gibt's zudem noch Informationen von Bandai Namco darüber, welche Probleme in künftigen Updates angepackt werden sollen. So wird aktuell geschaut, warum es vorkommen kann, dass sich der Charakter-Rang wieder auf 0 setzt, warum es verstärkt zu Serverproblemen kommt und sogar ab und an Speicherdaten kaputt gehen.

Sobald hier nachgebessert wurde, erfahrt ihr's natürlich hier auf GamePro.

Welches ist für euch aktuell noch das größte Problem von Sparking! Zero, das schnell gefixt werden sollte?