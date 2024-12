Dragon Ball: Sparking! Zero hat einen einzigartigen Dialog mit der fast ganzen Familie von Son Gohan – Aber Goku ist nicht dabei!

Dragon Ball: Sparking! Zero hat seit seinem Release im Oktober für mächtig Wind in der Dragon Ball-Szene gesorgt. Neben einigen What If-Szenarien über epische Kämpfen bis hin zu neuen Varianten von bekannten Figuren hatte das Spiel einige Überraschungen für Fans der beliebten Anime- und Manga-Reihe parat.

Dragon Ball-Fans waren derart begeistert von den einzigartigen Interaktionen zwischen bestimmten Charakteren, dass sie alle möglichen Kämpfer und Kämpferinnen in eine Truppe steckten – nur um zu sehen, welche Dialoge zustande kommen würden.

Ein Spieler hat einen ganz besonderen Dialog entdeckt, in dem es um einen Picknick-Ausflug mit der ganzen Familie von Son Gohan geht.

3:09 Dragon Ball Sparking Zero enthüllt 21 neue Kämpfer, darunter auch beliebte Fusionen

Autoplay

Statt Son Goku ist Piccolo beim Familienausflug dazu

Dragon Ball-Fan und Sparking! Zero-Spieler*in @IronicnotSavage veröffentlichte einen 20-sekündigen Clip auf X (ehemals Twitter), der einen einzigartigen Dialog zwischen Son Gohan, Pan, Mr. Satan und Piccolo im Spiel zeigt.

YOOO I JUST WANTED TO HAVE A FUN GIMMICK I DIDN'T KNOW THEY HAD UNIQUE DIALOGUE!!! pic.twitter.com/qm4cbPYlwC — IronicnotSavage (@IronicnotSavage) November 16, 2024

Der Fan hat durch seine Teamzusammenstellung in Dragon Ball: Sparking! Zero offenbar ein einzigartiges Gespräch zwischen den Familienmitgliedern der Son Gohan-Familie ausgelöst. Der Dialog startet mit Son Gohans Aufforderung, loszugehen. Pan entgegnet daraufhin, dass sie eigentlich ein Picknick mit der Familie an dem Tag haben wollte, Training aber auch in Ordnung wäre, worauf Mr. Satan vorschlägt, beides zu tun.

Videl trägt nichts zum Gespräch bei, in dieser Aufstellung keinen Dialog zum Gesprächsthema zu haben, dafür hat aber Piccolo überraschenderweise eine Anmerkung zu dem kleinen Familienausflug.

“Wartet mal… Warum werde ich dafür mitgeschleppt?”

Obwohl alle wichtigen Mitglieder der Familie versammelt sind, fehlt jedoch ein sehr bedeutender Charakter in der Gruppe – Son Goku! Allem Anschein nach wird dieser Dialog nur ausgelöst, wenn der Protagonist der Serie nicht im Team ist, sondern stattdessen Piccolo.

Warum es Sinn ergibt, dass Piccolo dabei ist – und nicht Son Goku

Es ergibt Sinn, warum ausgerechnet Piccolo zu diesem einzigartigen Gespräch der Kämpfer*innen in Gohans Familie gehört. Schließlich hat er den jungen Son Gohan trainiert und aufgezogen. Son Goku war damals nach dem Kampf mit Radditz schon verstorben.

Der Namekianer ist also eine zweite Vaterfigur für Son Gohan und trainiert nun – genau wie damals mit Son Gohan – auch seine Tochter Pan in den aktuellen Ereignissen im Dragon Ball Super-Manga. Auch in der Community wird Piccolo als ein zweiter Vater von Son Gohan bezeichnet, was ihn automatisch zu einer Art Onkel von Pan macht.

Piccolo ist auch derjenige, der sich um Pan kümmert und sie vom Kindergarten in Dragon Ball Super abholt, sollten Videl und Son Gohan verhindert sein. Der Namekianer ist also bei Familienaktivitäten mit Son Gohan und Pan kaum wegzudenken und ein fester Bestandteil der Familie.

Habt ihr irgendwelche interessanten Dialoge in Dragon Ball: Sparking! Zero entdeckt und welcher Charakter ist euer Favorit?