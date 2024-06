Dragon Ball: Sparking! Zero - Englischer Synchronsprecher von Son Goku hat womöglich die Super-Saiyajin 4-Transformation aus Versehen als spielbaren Charakter enthüllt

Vielleicht gesellt sich dieser gute Herr zum Charakter-Roster von Dragon Ball: Sparking! Zero. Bestätigt ist noch nichts, doch vielleicht hat sich der englische Synchronsprecher von Son Goku aus Versehen versprochen.

Dragon Ball: Sparking! Zero ist die aktuelle Prügelspiel-Hoffnung für Dragon-Ball- und vor allem für Budokai-Tenkaichi-Fans. Die Reihe hat sich früher unter anderem durch ihr großes Charakter-Roster ausgezeichnet, was bei diesem Teil in eine ähnliche Richtung zu gehen scheint. Vielleicht erwartet uns nun noch mindestens ein weiterer, bisher unangekündigter Charakter.

Die bisher bestätigten Kämpfer*innen könnt ihr in unserer Übersicht sehen:

Son Goku als vierfacher Super-Saiyajin in Dragon Ball: Sparking! Zero?

Während der Anime-Riverside-Convention dieses Jahr hat der englische Synchronsprecher von Son Goku, Sean Schemmel, auf einem Panel womöglich einen weiteren Charakter angekündigt, der sich zum Roster von Dragon Ball: Sparking! Zero gesellen könnte. Dabei handelt es sich offenbar um Son Goku als vierfachen Super-Saiyajin. Die entsprechende Stelle aus dem Panel könnt ihr hier ansehen:

Sean Schemmel sagt hier übersetzt:

„Ich habe nicht bemerkt, dass es mich in den Hintern beißen würde, wenn ich subtil die Stimme für jede einzelne Form verändere. Es war sehr subtil, dem allen für den vierfachen und dreifachen Super-Saiyajin, Super-Saiyajin-Gott und Red. Daman hat sich darum gekümmert, dass alle meine Referenzen in Ordnung sind. Er ist alles durchgegangen und hat sichergestellt, dass alles richtig ist. Wirklich pingelig. Das ist eine große Herausforderung, aber es ist wirklich einfach, solange man stimmliche Referenzen hat, denn in der Sekunde, in der ich es höre, kann ich es machen.“ Sean Schemmel, englischer Synchronsprecher von Son Goku (fett-markierte Stellen durch die Redaktion)

Mit der Erwähnung von "Daman" wird Daman Mills gemeint sein, der Freezer in der Dragon-Ball-Reihe seine englische Stimme verleiht und Lead Voice Director von Dragon Ball: Sparking! Zero ist. Dies weist darauf hin, dass es um Einsprecher der Stimmen für das kommende Spiel geht und nicht etwas einen Film oder Serie.

1:42 DRAGON BALL: Sparking! ZERO hat endlich ein Releasedatum und wir freuen uns auf den Story-Prügler

Der letzte Hauptteil der Reihe war Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 und ist im Jahr 2007 erschienen – das ist mittlerweile ganze 17 Jahre her. Die Spiele haben sich neben dem interessanten Story-Modus vor allem durch die breite Auswahl an spielbaren Charakteren ausgezeichnet, mit denen ihr euch in dreidimensionalen Arenen gegen den Computer oder eure Freund*innen kloppen konntet.

In Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 könnt ihr Son Goku als vierfachen Super-Saiyajin bereits spielen. Deswegen wäre es leicht überraschend, wenn dies in Dragon Ball: Sparking! Zero nicht der Fall wäre. Vor allem auch, weil der vierfache Super-Saiyajin eine beliebte Transformation ist.

Rechnet ihr mit Son Goku als vierfachen Super-Saiyajin in Dragon Ball: Sparking! Zero?