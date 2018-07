Dragon Ball Super: Broly heißt der erste Dragon Ball Super-Film, der im Dezember in den japanischen Kinos startet. Er macht genau da weiter, wo die Anime-Serie aufgehört hat und fügt den legendären Saiyajin außerdem auch noch offiziell zum Franchise-Kanon hinzu. Der Charakter erhält ein Reboot und kommt im neuen Look daher. Genau dieses Design könnte schon einiges über die Story verraten.

Broly trägt eine Rüstung der Freezer-Force

Die neuen Sammelfiguren zeigen erstmals, wie Broly im kommenden Dragon Ball-Film aussieht. Dabei fällt Fans sofort auf, dass Brolys Klamotten stark den Rüstungen ähneln, die von hochrangigen Mitgliedern in Freezers Armee getragen werden. Offenbar steht Broly also irgendwie mit dem Bösewicht in Verbindung, möglicherweise wird er von ihm benutzt oder Broly kämpft vielleicht sogar aus freien Stücken an Freezers Seite.

Same armour!



So this Broly was pretty high ranked in the Freeza force?! pic.twitter.com/dU6uqg95pP — Ken Xyro | ?( ? )?? (@KenXyro) July 16, 2018

Was hat es mit der Halskette auf sich?

Neben der Freezer Force-Rüstung trägt Broly aber offensichtlich auch noch eine Halskette. Die erinnert an das Kontrollgerät, das Brolys Vater Paragus ihm im ersten Dragon Ball Z: Broly-Film angelegt hat. Dementsprechend wird immer wahrscheinlicher, dass wir sehr viel mehr Details über die Hintergrundgeschichte des Saiyajin-Berserkers erfahren, wenn der Film ins Kino kommt. Broly könnte durch diese Halskette auch von Freezer kontrolliert werden.

Pelz, Narbe & normale Super-Saiyajin-Form

Zusätzlich kleidet sich Broly auch noch in eine Art Pelzumhang, den er um die Hüfte gebunden hat. Der würde einigermaßen zur eisigen Umgebung passen, die im ersten Teaser-Trailer zum Film zu sehen war. Im Rahmen einer Präsentation wurden noch mehr Charakter-Designs wie die Basisform Brolys präsentiert:

Super Movie Base Broly design... ?? pic.twitter.com/OtHVLuJXrJ — Let's Go Crt! (@taddlelegacy) July 16, 2018

Neben der Berserker-Form gibt es aber offenbar auch die normale Super-Saiyajin-Verwandlung Brolys in Dragon Ball Super: Broly zu sehen. Das zeigt jedenfalls dieses Poster vom Zeichner Toyotaro.

Le film Dragon Ball Super "Broly" by Toyotaro. pic.twitter.com/tjlTbVDopl — Dragon Ball Super (@DBSuperFrance) July 16, 2018

Die Narbe auf Brolys Brust lässt Fans natürlich ebenfalls spekulieren. Es gibt in den älteren Filmen gleich zwei Situationen, die Broly eine solche Narbe verpasst haben könnte. Möglicherweise fügt Son Goku ihm die zu, oder es könnte sich um eine Explosion des Herzens handeln.

New Broly has a scar on his chest. I wonder if it’s a nod to the non canon film where Goku punches right through him. Can’t wait for this to drop! #Dbz pic.twitter.com/XcSqV0ehpX — Luis ?? (@mechaPlatano) July 17, 2018

I’m not anymore. Because the scar on his chest... I was reminded how Broly died in second coming.... his heart exploded... — Saiyan Prince Tyz the Phoenix (@TyzthePhoenix) July 16, 2018

Broly's left chest with scars. pic.twitter.com/EfGln3Io2V — Sasuke Pinckney (@Dpinckney53) July 16, 2018

Fan-Theorien zu Freezer & Broly

Es sieht ganz danach aus, als stünde uns ein großer Story-Twist im Film bevor: Eventuell entdeckt Freezer den legendären Super-Saiyajin Broly und kann ihn unter Kontrolle bringen. Dann hätte Freezer endlich eine mächtige Waffe gegen Son Goku, Vegeta und deren Freunde.

Der neue Film könnte wie der erste Dragon Ball Z: Broly-Film anfangen und Broly als mysteriösen Antagonisten einführen, der für Chaos im Universum sorgt, nur dass dieses Mal Freezer dahinter steckt und die Fäden zieht.

Die Sache mit den Saiyajin-Kindern spielt da vielleicht auch noch mit rein: Freezer könnte davon Wind bekommen und Broly verfolgt haben. Nachdem Freezer beim Turnier der Macht sehen konnte, wie viel Potential in Son-Goku steckt, dürfte er sich über eine derartige Massenvernichtungswaffe in Form von Broly freuen.

Wird Broly zum Verbündeten Son-Gokus?

Last, but not least wendet sich Broly womöglich doch noch gegen Freezer. Spätestens dann, wenn der legendäre Saiyajin herausfindet, dass sein Herr und Meister für die Vernichtung seiner kompletten Spezies verantwortlich ist, kommen wir Zuschauer höchstwahrscheinlich in den Genuss der Berserker-Form und völlig entfesselter, roher Kraft.

Auf lange Sicht könnte sich Broly also zu einem Mitstreiter der Dragon Ball-Helden entwickeln und an der Seite Son-Gokus und seiner Freunde in den Kampf gegen Freezer und dessen Armee ziehen. Nochmal zur Sicherheit: Dabei handelt es sich bisher nur um Fan-Theorien und Spekulation, offiziell bestätigt ist das nicht.

Was glaubt ihr? Wie schätzt ihr die Vermutungen ein?