So würde Dragon Ball Super im Zeichenstil von DBZ aussehen - die Bilder sind pure Nostalgie

Obwohl Toriyamas ikonischer Zeichenstil erkennbar bleibt, hat sich zwischen den Animes einiges verändert.

Dragon Ball feiert am 20. November 2024 sein 40-jähriges Jubiläum. Der Geburtstag wird seit Wochen und Monaten ausgiebig mit Veröffentlichungen wie Dragon Ball Daima, Dragon Ball: Sparking! Zero und besonderen Covers auf dem Magazin Shonen Jump gefeiert.

Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die Manga- beziehungsweise Anime-Reihe schon einige Jahre auf dem Buckel hat, weswegen es auch keinesfalls überraschend sein dürfte, dass sich Dragon Ball seit seinem Anfang im Jahr 1984 visuell mehrfach verändert hat.

So sieht Dragon Ball Super im Zeichenstil von Z aus

Auf X, ehemals Twitter, sammelt der Content Creator @GamingNextDoor einige Artworks der beiden Künstler*innen @DarkHans0 und @Lederle201, die Szenen aus Dragon Ball Super im Zeichenstil von Dragon Ball Z zeigen.

Wenn ihr auf unseren verlinkten Beitrag klickt, könnt ihr direkt alle Beiträge mit den Bildern aus dem Thread auf der Social-Media-Plattform anschauen:

Was fällt auf? Seit Dragon Ball Z hat sich im Zeichenstil des Animes einiges getan. Während ihr Akira Toriyamas ikonischen Zeichenstil über das gesamte Franchise hinweg erkennen könnt, scheinen die Lichteffekte und -spielereien in Dragon Ball Super ein beliebtes Darstellungselement geworden zu sein.

Das könnt ihr vor allem an den folgenden Bildern von @DarkHans0 erkennen, der oder die Szenen und Charaktere aus dem Film Dragon Ball Super: Super Hero im Zeichenstil von Dragon Ball Z darstellt:

In der Z-Version der Bilder bleiben die Haare von Son Goku und Vegeta schwarz, ohne mit Lichteffekten ihre Frisur weiter zu betonen. Die blonden Super-Saiyajin-Haare zeigen hingegen auch in der Z-Version Lichtspielereien, haben gleichzeitig aber auch eine höhere Farbsättigung, weswegen sie in einem kräftigen Gelb erstrahlen.

3:44 Dragon Ball Sparking! Zero zeigt in drei Minuten den epischen Kampf von Gohan gegen Cell

Autoplay

Vor Dragon Ball Z gab es noch Dragon Ball

Dragon Ball Z wurde zum ersten Mal in Japan im Jahr 1989 ausgestrahlt. Das war jedoch lediglich der Nachfolger des Animes Dragon Ball, der den Beginn von Akira Toriyamas Manga erzählt und die Abenteuer eines jüngeren Son Goku zeigt.

Son Goku, Krillin und Co. sehen im ersten Dragon-Ball-Anime anders als in den Nachfolgern aus - und das liegt nicht nur an deren jüngerem Alter. Der aktuelle Anime Dragon Ball Daima beweist das.

Dort wurden die Charaktere noch deutlich weicher und mit mehr Rundungen als Ecken gezeichnet. Das könnt ihr vor allem an den Augen erkennen, die meist deutlich kreisförmiger als in den späteren Animes aussehen.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefallen euch die Bilder der Künstler*innen von Dragon Ball Super im DBZ-Stil und welche Dragon Ball-Ära gefällt euch generell am besten?