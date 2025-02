Dragon Ball Super: Hier könnt ihr einen Blick auf die ersten 10 Seiten des nächsten Manga-Kapitels werfen

Dragon Ball Super: Super Hero - Son Goten und Trunks fusionieren im Kinofilm.

Dragon Ball Super bekommt ein waschechtes neues Manga-Kapitel. Das Kapitel mit der Nummer 104 erscheint noch diesen Monat und wie versprochen hat der Shueisha-Verlag jetzt im Voraus noch ein bisschen mehr dazu veröffentlicht. Wir können uns bereits die ersten zehn Seiten des One Shots als Skizzen ansehen.

Dragon Ball Super: Der One Shot über Son Goten, Trunks und Clean God wird zu Kapitel 104

Darum geht's: Nachdem Dragon Ball-Erfinder Akira Toriyama letztes Jahr leider viel zu früh verstorben ist, haben Fans lange gezittert, ob und wie es weitergeht mit ihrem geliebten Franchise. Jetzt kommen aber an allen Fronten gute Nachrichten. Es gibt wohl noch mehrere Jahrzehnte neuen Dragon Ball-Stoff und der Manga geht sogar noch diesen Monat weiter. Auch Spieler*innen kommen auf ihre Kosten:

3:13 Dragon Ball: Sparking! Zero-DLC 1 enthüllt Beast-Gohan als einen der neuen spielbaren Charaktere

In genau einer Woche, also am 20. Februar, erscheint Manga-Kapitel 104. Dabei handelt es sich allerdings eigentlich nur um den One Shot, der bereits vor einiger Zeit angekündigt und auch schon mit einer ersten Skizze angeteast worden war.

Nun könnt ihr euch noch mehr Skizzen dazu ansehen, und zwar schon alle für die ersten zehn Seiten. Darin schauen Son Goten und Trunks einen Clean God-Film oder eine -Serie und unterhalten sich darüber.

Offenbar bekommen sie so die Idee dafür, sich zu den Superhelden Saiyaman X 1 und 2 zu entwickeln. Es handelt sich bei dem One Shot also um ein Prequel zum Super Hero-Arc.

Hier könnt ihr euch die Bilder anschauen:

Insgesamt soll das Kapitel immerhin 44 Seiten umfassen.

Überraschend wirkt, dass es nicht außerhalb der Nummerierung veröffentlicht wird, sondern zumindest in den Skizzen ganz offiziell als Kapitel 104 geführt wird. Da es sich eigentlich nur um einen One Shot handelt, wäre auch gut denkbar gewesen, dass es gar keine Nummer bekommt oder 103.5 oder ähnlich heißt.

Das macht natürlich Hoffnung darauf, dass der Dragon Ball Super-Manga danach auch ganz normal weiter geht.

Wie könnte es mit dem Dragon Ball-Manga weitergehen? Es gibt durchaus noch einige lose Story-Fäden, die aufgenommen werden könnten. Immerhin ist am Ende des Moro-Arcs (der auch immer noch nicht als Anime verfilmt wurde) Freezer noch einmal in einer neuen Form aufgetaucht. Der Cliffhanger bietet eigentlich enormes Potenzial, die Story fortzusetzen.

Wir können nur hoffen, dass das auch ohne Akira Toriyama gut und angemessen funktioniert.

Wie denkt ihr über das, was jetzt zum neuen Manga-Kapitel zu sehen war und was wünscht ihr euch für die Dragon Ball-Zukunft?