Dragon Ball Super geht weiter und hier ist der erste Blick auf das neue Manga-Kapitel

Son Goten und Trunks verdingen sich als Superhelden, inspiriert von ihrem großen Vorbild Clean God.

Der Dragon Ball Super-Manga geht auch ohne seinen leider viel zu früh verstorbenen Schöpfer Akira Toriyama weiter. Ein erstes One Shot-Kapitel, das komplett aus der Feder seines Nachfolgers Toyotaro stammt, soll schon in wenigen Tagen erscheinen. Was uns erwartet, zeigt jetzt eine erste grobe Skizze als Preview.

Dragon Ball Super: Manga-One Shot kommt in Kürze und dürfte wichtiger Testballon sein

Darum geht's: Seit dem Tod von Akira Toriyama macht der Dragon Ball Super-Manga Pause. Es gibt zwar die aktuell noch laufende und ebenfalls von dem Erfinder und Zeichner beaufsichtigte Anime-Serie Dragon Ball Daima, aber danach kann nichts Neues mehr vom Original-Schöpfer kommen.

Sein langjähriger Helfer und Zeichner Toyotaro übernimmt den Staffelstab und bringt jetzt ein One Shot-Kapitel an den Start. Das heißt, dass der Manga zwar eine Art Fortsetzung bekommt, aber erst einmal keinen komplett neuen Story-Arc, der sich über viele Kapitel erstreckt. Stattdessen gibt es eben nur ein kleines, kürzeres Kapitel.

Hier seht ihr den ersten Ausblick darauf: Der Dragon Ball-Verlag Shueisha zeigt eine Konzept-Skizze, wie es in der Vergangenheit bereits öfter gehandhabt wurde. Also keine Sorge, im fertigen Manga sieht die Szene nicht so grob und unfertig aus, das hier ist nur eine Preview:

Was ist zu sehen? Auf dem Bild sehen wir Trunks und Son Goten vor dem Fernseher. Auf dem Bildschirm ist der Clean God-Superheld zu sehen, aber es bleibt unklar, ob es sich um eine TV-Sendung beziehungsweise einen Film oder um ein Videospiel handelt.

Darum dreht sich der One Shot: Inhaltlich bekommen wir ein kurzes Prequel zum letzten Dragon Ball Super-Manga-Arc serviert. Laut offiziellen Angaben soll hier beleuchtet werden, wie Son Goten und Trunks zu so großen Clean God-Fans geworden sind.

Wer ist der Clean God? Es handelt sich bei der Figur um einen berühmten Superhelden in der Welt von Dragon Ball, der Trunks und Goten dazu inspiriert hat, selbst Superhelden zu werden. Es gibt mindestens zwei Clean God-Filme, ein Videospiel und vieles mehr. Auch Dr. Hedo ist großer Fan von Clean God.

Falls ihr auf dem Stand des letzten Dragon Ball-Films Super Hero seid, habt ihr von Clean God wahrscheinlich noch nie gehört. Aber in dem Manga-Storybogen, der dieselbe Geschichte später nochmal deutlich ausführlicher erzählt hat, spielt der Superheld eine wichtige Rolle und kommt mehrfach vor (mehr dazu bei CBR).

Wann kommt das neue Kapitel? Am 20. Februar ist es soweit, dann will Shueisha den Dragon Ball-One Shot veröffentlichen. Vorher soll es aber auch noch einmal mehr Informationen dazu geben, und zwar am 13. Februar, also schon übermorgen.

Wie geht es danach weiter? Das ist natürlich die Preisfrage. Wenn der One Shot gut ankommt, könnte der Manga vielleicht auch ganz regulär weitergehen. Denkbar wäre auch ein neuer Film oder vielleicht sogar eine zweite Staffel Dragon Ball Daima. Bisher ist das aber leider alles noch unklar.

Was würdet ihr euch für die Zukunft von Dragon Ball ohne Akira Toriyama wünschen? Freut ihr euch auf das Manga-Kapitel?