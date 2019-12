Dragon Ball Super-Leak enthüllt geheime Identität von Son Gokus Trainer

Dragon Ball steckt voller Geheimnisse und überraschender Wendungen. Da macht auch der Dragon Ball Super-Manga keine Ausnahme. Aktuell schwingt sich die Reihe darin zu neuen Höhen auf. Es gibt mit Planetenfresser Moro endlich wieder einen wirklich spannenden Bösewicht, die Z-Kämpfer bekommen mehr Aufmerksamkeit und Son Goku sowie Vegeta trainieren weiter. Die mysteriöse Identität des Lehrmeisters Merus scheint nun endgültig enthüllt zu sein.

Um wen geht's? Son Goku trainiert aktuell im Dragon Ball Super-Manga mit Merus von der Galaktischen Patrouille. Der soll ihm beibringen, seine Ultra Instinkt-Form endlich in den Griff zu bekommen, um sie gegen Moro einsetzen zu können.

Merus entpuppt sich schon die ganze Zeit als überraschend mächtig. Im letzten Manga-Kapitel gab es dann noch einige mysteriöse Andeutungen zu Gokus Trainer, der wohl etwas ganz Besonderes ist. Whis und der Hohepriester haben sich darüber unterhalten, dass Merus irgendetwas mit dem Gesetz der Engel zu tun hat.

Endlich Gewissheit? Dank eines Leaks kennen wir nun offenbar schon die tatsächliche Identität von Merus. Jedenfalls sehen wir ihn auf Bildern aus dem neuesten Manga-Kapitel, die von Fans im Netz geteilt wurden. Darauf ist eindeutig zu erkennen, dass Merus die für Engel typische Kleidung beziehungsweise Uniform trägt.

Ist Merus ein Engel? Es sieht ganz danach aus. Oder vielleicht war er mal einer. Auf den Klamotten gibt es überraschenderweise keine Hinweise darauf, zu welchem Universum Merus gehört. Normalerweise ist das aber stets der Fall. Unklar bleibt auch, wie Merus letztlich bei der Galaktischen Patrouille gelandet ist. Möglicherweise hat er sein Engel-Dasein dafür abgelegt.

Ladies And Gentlemen, Merus IS an Angel in Dragon BallSuper

C2: @DbsHype pic.twitter.com/Rt8n1u1XeG