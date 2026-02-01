Dragon Ball Z: Auch nach 40 Jahren kann Vegeta Son Goku in einer Sache nicht besiegen - und es hat nichts mit Stärke zu tun

Die erste global durchgeführte Beliebtheitsumfrage rund um die Dragon Ball-Charaktere präsentiert ihre Ergebnisse. Das Duell zwischen Son Goku und Vegeta führt hierbei zum selben Resultat, das auch die letzten vier Jahrzehnte zu beobachten war.

Jusuf Hatic
01.02.2026 | 05:40 Uhr

Auch im ersten weltweiten Dragon Ball-Beliebtheitswettbewerb bleibt Vegeta nur der Rang hinter Son Goku. (Bild: © Akira Toriyama Toei Animation) Auch im ersten weltweiten Dragon Ball-Beliebtheitswettbewerb bleibt Vegeta nur der Rang hinter Son Goku. (Bild: © Akira Toriyama / Toei Animation)

Dragon Ball feierte jüngst sein 40. Jubiläum. Im Rahmen des "Genkidamatsuri" genannten Events gab es allerlei Ankündigungen rund um den Anime und kommende Spiele – und auch den ersten global durchgeführten Beliebtheitswettbewerb "The One".

Während des Events hat die offizielle Dragon Ball-Webseite nun auch die bis Ende Dezember 2025 abgegebenen Stimmen ausgewertet und die Ergebnisse präsentiert - mit einem wenig überraschenden Ausgang für die größte Rivalität in der Serie.

Ein klarer Sieger und ein klarer Zweitplatzierter

Innerhalb der Beliebtheitsumfrage von Dragon Ball konnten Fans der Serie aus 212 Charakteren ihre Lieblinge wählen. Jeder Fan konnte hierbei einmal täglich abstimmen und so auch mehrfach Punkte für ihre bevorzugten Figuren sammeln.

Video starten 2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Der Sieger dieser Wahl dürfte kaum überraschen: Protagonist Son Goku landet auf Platz 1. Vegeta bleibt damit (mal wieder) nur das Nachsehen, auch wenn er sich immerhin über den zweiten Rang freuen darf.

  • Für diesen Erfolg sorgen insbesondere weibliche Fans: In den Altersgruppen zwischen 10 und 19 Jahren sowie 40 und 49 Jahren landet Vegeta tatsächlich auf Platz 1.
40 Jahre das gleiche Lied

Die Rivalität zwischen Son Goku und Vegeta zieht sich fast seit vier Jahrzehnten durch: Seit seinem ersten Auftritt am 24. Mai 1989 pflegt der Prinz der Saiyajin eine bestenfalls komplizierte Beziehung zum Dragon Ball-Protagonisten.

Das liegt auch daran, dass Vegeta in den allermeisten Fällen Son Goku dicht auf den Fersen ist, ihn aber nur selten ein- oder gar überholt. Meist ist Son Goku derjenige, der eine neue Transformation als erster freischaltet (besonders der erste Super Saiyajin), während Vegeta stets aufholen muss.

Komplettiert wird die Top 5 der beliebtesten Dragon Ball-Charaktere übrigens von Son Gohan, Piccolo und Vegitto – also ausgerechnet der fusionierten Form von Son Goku und Vegeta. Platz 6 sichert sich Future Trunks.

Wer ist euer Lieblingscharakter in Dragon Ball?

