Dragon Ball Xenoverse 3 zeigt Bulma in der weit entfernten Zukunft - und die Community rätselt, wie das überhaupt sein kann

Bulma crasht in den Dragon Ball Xenoverse 3-Trailer, aber das Spiel ist weit in der Zukunft angesiedelt.

Bei der Dragon Ball Battle Hour 2026 wurde Dragon Ball Xenoverse 3 angekündigt. Die Gerüchte haben also gestimmt: Age 1000 ist Xenoverse 3 und spielt knapp 200 Jahre nach den bisherigen Xenoverse-Teilen. Aber was zum Geier treibt denn dann bitte Bulma in dieser so weit entfernten Zukunft des Spiels?

Bulma sorgt für großes Rätselraten in der Dragon Ball-Community

Zuerst das Offensichtliche vorneweg: Ja, es handelt sich hierbei um Bulma. Zumindest laut offiziellen Infos und Charakter-Zeichnungen haben wir es hier mit einer Figur zu tun, die Bulma heißt. Das dürfte also ziemlich sicher ausschließen, dass es sich bei dieser Bulma nicht um die echte, sondern nur eine Nachfahrin oder Nachahmerin handelt.

3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

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Aber hundertprozentig fest steht das natürlich deswegen trotzdem immer noch nicht. Immerhin gibt es in der bisherigen Dragon Ball-Geschichte ja durchaus auch Figuren wie Goku Junior, verschiedene Trunks' aus diversen unterschiedlichen Zeitlinien und dergleichen mehr. Kein Wunder also, dass das die Fan-Fantasie anregt.

Die Theorien fallen dann auch wirklich mannigfaltig aus. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt beispielsweise das mysteriöse Gadget, das Bulma im Trailer um den Hals trägt. Steht sie womöglich irgendwie mit Whis und den Engeln des Dragon Ball-Universums in Verbindung? Das glauben zumindest manche Fans. Wieder andere schließen das aus, weil die Ringe dann doch sehr unterschiedlich aussehen:

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Bulma könnte sich laut vielen Fans aber auch einfach immer wieder jünger gemacht haben. Tatsächlich soll sie die Dragon Balls in der Vergangenheit regelmäßig für kleine Schönheits-OPs wie straffere Haut und Ähnliches eingesetzt haben. Eventuell hat sie sich von Shenlong auch einfach Unsterblichkeit gewünscht.

Dass Bulma hier offiziell so genannt wird, sorgt bei sehr vielen Fans für große Verwunderung und Skepsis. Einige hatten sie wohl tatsächlich für eine Nachfahrin der echten Bulma gehalten. Eine andere Person schreibt, es könnte vielleicht auch ein junger Bulma-Fan sein, der ihr nacheifert und sich einfach so nennt wie sie (via Twitter).

Die stimmigste und wahrscheinlich sinnvollste Fan-Theorie ist aber die Folgende: Bulma reist vielleicht einfach durch die Zeit. Das würde sehr gut zu der Figur passen, die in der Dragon Ball-Lore ja auch tatsächlich irgendwann eine Zeitmaschine erfunden hat, mit der Future Trunks dann durch die Zeit reisen kann.

Ansonsten besteht natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass Bulma irgendwie noch stärker in die Angelegenheiten der Time Patrol verwickelt worden sein könnte. Dann würde es ebenfalls sehr viel Sinn ergeben, dass sie als Zeitreisende auch im Jahr 1.000 der Dragon Ball-Zeitrechnung immer mal wieder anzutreffen ist.

Oder glaubt ihr, dass es irgendwas mit der Capsule Corporation zu tun haben könnte? Was ist eure Theorie?