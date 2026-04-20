Dragon Ball Xenoverse 3: Release, Gameplay, Story, Charaktere und alles, was wir bisher über den neuen Ableger wissen

Bandai Namco bestätigte im Rahmen der Dragon Ball Battle Hour am 19. April 2026 mit einem neuen Trailer zum Dragon Ball-Spiel “AGE 1000” offiziell, dass es sich hierbei um den neuesten Ableger der beliebten Xenoverse-Reihe handelt: Dragon Ball Xenoverse 3.
Die wichtigsten Informationen zum Release, Gameplay, enthüllten Charaktere und der Story haben wir euch in den nächsten Abschnitten zusammengefasst.
Release – Wann und auf welchen Konsolen / Plattformen erscheint Dragon Ball Xenoverse 3?
- Releasetermin: 2027
- Release-Uhrzeit: Noch nicht bekannt
- Plattformen: PC (Steam), Playstation 5 und Xbox Series X/S
- Was ist mit Nintendo Switch 2? Aktuell gibt es keine Aussagen von Bandai Namco, dass es zum Release eine Nintendo Switch 2-Version von Dragon Ball Xenoverse 3 geben wird oder eine geplant ist.
Bisher wurde noch kein genaues Releasedatum genannt, aber wir schätzen, dass Xenoverse entweder im Frühling oder im Sommer 2027 erscheinen wird.
Hier könnt ihr den Ankündigungs-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 anschauen und einen ersten Blick auf die neuen Charaktere von Akira Toriyama werfen, die der Mangaka zu seinen Lebzeiten für das Spiel entworfen hat:
Mehr über Informationen zum Gameplay im neuen Xenoverse-Ableger, welche Charaktere bisher gezeigt wurden und worum es eigentlich in Xenoverse 3 geht, findet ihr auf den nächsten Seiten.
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