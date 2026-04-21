Dragon Ball Xenoverse 3 enthüllt einen weiteren Saiyajin, den ihr vermutlich im Trailer übersehen habt

Dragon Ball Xenoverse 3 bringt einen Haufen neuer Charaktere - darunter auch eine mysteriöse Figur mit Affenschwanz. (© Bandai Namco)

Die Dragon Ball Games Battle Hour 2026 versprach zum 40. Jubiläum des Franchises so einige wichtige Ankündigungen – und lieferte.



Denn endlich stellte Bandai Namco den ersten vollwertigen Ankündigungstrailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 vor, das zuvor unter dem Codenamen "Project AGE 1000" firmierte. In diesem sind viele neue Charaktere zu sehen – einer davon deutet aber nur kurz an, dass auch er ein neuer Saiyajin ist.

Haarpracht so markant, dass man auf den Rest gar nicht achtet

Der fast vierminütige Ankündigungstrailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 war angesichts der Länge vollgepackt mit Informationen zum Setting und den neuen Figuren, die auf uns warten.

3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

Autoplay

Bei 0:46 Minuten im Trailer ist für einen kurzen Moment ein solcher Neuling zu sehen, der noch nicht einmal einen offiziellen Namen erhält. Im Gedächtnis bleibt er aber trotzdem – dafür sorgt allein sein Pompadour, der in Relation zu seiner restlichen Körpergröße überlang ausfällt.

Mit ihm groß zu spaßen wird aber wahrscheinlich trotzdem nicht drin sein, denn einen schnellen Schnitt später sehen wir für zwei Sekunden folgendes Bild:

Der Pompadour ist auffällig, aber nicht das wichtigste Merkmal. (© Bandai Namco)

Dass sich der namenlose Charakter im Xenoverse 3-Trailer an die Wand anlehnt, verbirgt es fast ein wenig: Er hat tatsächlich einen Affenschwanz.

Damit dürfte also auch feststehen, dass es sich bei dem Pompadour-Charakter um einen neuen Saiyajin handelt.

Schließlich ist der Affenschwanz ein zentrales Element des Volkes: Er ermöglicht die Verwandlung in den Ōzaru (Riesenaffen) bei Vollmondanblick und ist seit Dragon Ball GT untrennbar mit dem Super-Saiyajin 4 verbunden, da diese Form nur von Saiyajins mit Schwanz erreicht werden kann.

Angesichts der üblichen Haartransformation bei Verwandlungen in den Super Saiyajin und darüber hinaus sind wir auch schon gespannt, wie die dann wohl mit dem Pompadour aussehen mag ...

Genauer erfahren wir es hoffentlich 2027, wenn Dragon Ball Xenoverse 3 für PC, PS5 und Xbox Series erscheint.

Was denkt ihr über den neuen Xenoverse 3-Charakter?