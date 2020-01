Dragon Ball Z: Kakarot - Der Nappa-Bug plagt euch? Hier ist die Lösung

In Dragon Ball Z: Kakarot kann es während der Hauptmission zu einem Bug kommen, der euch am weiteren Fortschritt in der Story hindert. Hier erfahrt ihr, was es mit dem Nappa-Bug auf sich hat und wir ihr das Problem löst.

Was ist das Problem?

Während der Saiyajin-Saga kommt es zum Kampf gegen Vegetas Handlanger Nappa. Habt ihr ihn erst besiegt, startet die Mission "Die längsten 3 Stunden", in der ihr in die Rolle von Gohan schlüpft und auf Son Goku warten müsst. Wo diese Hauptmission fortgeführt wird, ist jedoch im Falle des Bugs nicht ersichtlich.

Der Normalfall: Hauptmissionen werden euch auf der Karte mit einem orangefarbenen Kreis angezeigt. Wie das aussieht, seht ihr hier im Bild:

Wann tritt der Bug auf?

Der Fehler scheint sich immer dann ins Spiel zu schleichen, solltet ihr DBZ: Kakarot während der Hauptmission beenden. Habt ihr Nappa besiegt und seid zurück ins Hauptmenü gesprungen, ist es sehr wahrscheinlich, dass euer Spielstand verbuggt ist.

Die Lösung des Problems

Anders als viele vielleicht verständlicherweise denken, hilft das bloße Warten auf Son Goku in der Spielwelt nicht – auch wenn der Missionstitel "Die längsten 3 Stunden" das vermuten lässt.

Begebt euch zum Blake-Sumpf: Fortschritt erzielt ihr hingegen, wenn ihr auf der Map den Ort "Blake Sumpf" anwählt. Im großen Areal angekommen, begebt ihr euch in den Südosten der Map und seht aus der Ferne bereits die rote Säule, welche die nächste Hauptmission anzeigt. Die richtige Stelle haben wir für euch auf der Karte markiert.

Wir hoffen, wir konnten euch mit dem Guide bei der Lösung des Problems helfen und wünschen euch weiterhin viel Spaß mit Dragon Ball Z: Kakarot.

Mehr Guides zum Spiel: