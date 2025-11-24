Fallout-Serie: Der Ghul hat wohl vor dem Großen Krieg gegen Todeskrallen gekämpft – und der Hinweis darauf findet sich ausgerechnet auf einem offiziellen T-Shirt

Kommt es in dieser Szene zu einem Kampf zwischen Cooper und einer Todeskralle?

Todeskrallen gehören zu den interessantesten Kreaturen im Fallout-Universum. Nicht nur wegen ihres brutalen Designs, sondern auch wegen ihrer Entstehungsgeschichte. Diese beginnt nämlich nicht erst nach dem Großen Krieg, sondern in geheimen Laboren der US-Regierung.

Season 2 der Fallout-Serie könnte diese Lore nun weiter aufbrechen – zumindest, wenn man einem offiziellen T-Shirt glaubt.

Ein Shirt mit explosiver Lore

Auf Reddit und anderen Plattformen kursiert aktuell ein Bild eines T-Shirt-Designs, das Fans hellhörig macht. Es zeigt einen Mann in einer T-45-Power-Rüstung, der in einem verschneiten, brennenden Wald vor einer Todeskralle steht.

Auf den ersten Blick wirkt das unspektakulär. Doch wer den Trailer zu Season 2 gesehen hat oder den DLC Operation: Anchorage aus Fallout 3 kennt, erkennt sofort einige interessante Details.

Im Trailer sieht man den Ghul – damals noch Cooper Howard – vor dem Krieg in einer T-45-Rüstung. Diese Power-Rüstung wurde im amerikanisch-chinesischen Konflikt eingesetzt und erst nach der Schlacht um Anchorage durch die T-51b abgelöst. Auch Schnee ist in der Szene klar zu erkennen, was erneut auf das in Alaska liegende Anchorage hinweist.

Dass Cooper beim Militär war, ist kein Geheimnis. Ein Einsatz in Anchorage ergibt daher Sinn. Überraschend ist jedoch die Todeskralle auf dem Shirt – sie deutet an, dass er dort möglicherweise gegen eine gekämpft haben könnte.

Wurden Todeskrallen im Krieg eingesetzt?

In der etablierten Fallout-Lore wurden Todeskrallen bereits vor dem Großen Krieg entwickelt. Die US-Regierung wollte sie als Biowaffen gegen China einsetzen. Offiziell wurden sie jedoch nie im Feld getestet. Erst nach dem Atomkrieg brachen sie aus den Forschungseinrichtungen aus und verbreiteten sich in den Ruinen der USA.

Das T-Shirt lässt hier eine völlig neue Interpretation zu:

Wurden Todeskrallen doch eingesetzt – und später vertuscht? War Cooper möglicherweise Zeuge eines geheimen Experiments, das in Anchorage eskalierte? Oder befand sich an der Front ein Labor, das während der Kämpfe geöffnet wurde?

Egal welche Variante stimmt: Sie würde erklären, warum Cooper im Trailer so geschockt auf etwas außerhalb des Bildes reagiert. Und es wäre die erste bestätigte Sichtung einer Todeskralle Jahrzehnte vor dem Atomkrieg.

Freut ihr euch schon auf Fallout Season 2 und den ersten Auftritt einer Todeskralle in der Serie?