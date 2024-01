Die quotenstärkste Dragon Ball Z-Folge auf RTL 2: Diese Episode hatte die höchste Einschaltquote in Deutschland

Es gibt eine Folge von Dragon Ball Z, die besonders viele Menschen vor dem Fernseher versammeln konnte.

Am 27. August 2001 feierte Dragon Ball Z seine deutschsprachige TV-Premiere auf RTL 2. Das Dragon Ball-Universum sollte eigentlich mit dieser Anime-Serie enden, doch Schöpfer Akira Toriyama entschloss sich später noch für die Produktion von Dragon Ball GT und Dragon Ball Super.

Im Laufe der Ausstrahlung gab es eine Folge, die bei den deutschen Zuschauer*innen besonders gut ankam. Die Seite Manime hat veröffentlicht, bei welcher Episode die meisten Fans vor dem Fernseher saßen.

Dragon Ball Z: Die quotenstärkste Folge war der Abschied von DBZ

Welche Folge hatte die höchste Einschaltquote? Die erfolgreichste Folge lief am 5. Juni 2002 auf RTL 2 über die Bildschirme. Sie trägt den Titel „Auf ein Neues“ und ist die allerletzte Folge des DBZ-Animes.

Darum geht es in der Folge: Son Goku trifft in einem Turnier auf den wiedergeborenen Boo, der sich in Form von Oob als vielversprechender Kämpfer entpuppt. Son Goku beschließt darauf, seine Familie und Freund*innen für eine Zeit lang zu verlassen, um Oob zu trainieren.

Seine Enkeltochter Pan weint ihm hinterher, doch Son Goku sagt ihr, dass sie ein starkes Mädchen bleiben soll. Außerdem bittet er Son Goten und Trunks, auf die Erde aufzupassen, während er sich im Training befindet.

Könnt ihr das erste Intro noch mitsingen? Schaut euch das folgende Video an:

1:49 Dragon Ball Z: Das Intro zu Du wirst unbesiegbar sein

Wie viele Zuschauende gab es? Die allerletzte Folge konnte stolze 1,37 Millionen Menschen vor dem Bildschirm versammeln. Dabei wurden alle Personen ab 3 Jahren gezählt. Beim Gesamtpublikum macht das einen Marktanteil von 6,5 % aus, bei der Zielgruppe der 14-49-Jährigen einen Anteil von 9,0 %.

Den gleichen Marktanteil beim Zielpublikum konnte noch eine weitere Folge erreichen. Am 8. Mai 2002 lief Folge 257 mit dem Titel „Boo im Raum von Geist und Zeit“. Hier schauten insgesamt „nur“ 1,13 Millionen Personen zu, doch der Anteil beim Zielpublikum blieb bei 9,0 %.

Viele Jahre später konnte erst ein Dragon Ball-Film einen größeren Erfolg erzielen. Im April 2017 lief der Film „Dragon Ball Z: Resurrection F“ um 20:15 Uhr. Für den Film schalteten 430.000 Personen in Deutschland den Fernseher ein, was 3,9 % des Zielpublikums entspricht. Wie ihr seht, ist ein Millionenpublikum heutzutage mehr als unwahrscheinlich, was vor allem an den Streaming-Diensten liegen wird.

Da die Daten aus dem Jahr 2018 stammen, könnte es sein, dass ProSieben MAXX mittlerweile seinen eigenen Dragon Ball Z-Rekord geschlagen haben könnte. Doch auf RTL 2 lief seit der Übernahme keine einzige Folge von Dragon Ball Z, weshalb der Rekord für den TV-Sender ungeschlagen bleibt.

Welche Folge hättet ihr auf Platz 1 gesehen?