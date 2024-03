Dragon's Dogma 2-Spieler nutzt stolpernden Troll als Brücke, um über Abgrund zu kommen, sagt: 'allein deshalb ist es GOTY'

Dragon's Dogma 2 liefert Überraschungsmomente am laufenden Band.

Am heutigen Freitag erscheint mit Dragon's Dogma 2 nach Final Fantasy 7 Rebirth der nächste große Rollenspiel-Hit des Jahres; aktuell steht Capcoms Action-RPG auf Metacritic bei einer starken Durchschnittswertung von 87 Punkten.

DD2 punktet dabei insbesondere mit einer reichhaltigen Fantasy-Open World, die euren Entdeckerdrang entfacht und Erkundung enorm belohnt. Der Titel ist nicht nur vollgepackt mit coolen Quests und Bossen, sondern liefert auch etliche Überraschungsmomente, über die ihr bei euren Streifzügen durch die Spielwelt stolpert. Einen davon zeigt uns ein Spieler, der uns damit gleichzeitig vom GOTY-Potenzial des Spiels überzeugen will.

An dieser Stelle aber eine kleine Spoiler-Warnung: Wenn ihr euch nichts von Dragon's Dogma 2 vorwegnehmen lassen wollt, dann schaut euch das untere Video am besten nicht an.