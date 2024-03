Mit dieser Klasse geht Dragon's Dogma 2 erst richtig los: Spieler empfiehlt ultimative Pro-Laufbahn für komplett neues Spielerlebnis

Dragon's Dogma 2 steckt voller gigantischer Monster und cooler Entdeckungen sowie krasser Klassen.

In Dragon's Dogma 2 gibt es verschiedene Laufbahnen oder Klassen, die sich alle deutlich voneinander unterscheiden. Einige davon stehen erst im späteren Verlauf des Spiels zur Verfügung und die abgefahrenste, vielseitigste sowie anspruchsvollste dürfte der Kriegsmeister sein.



Fraser Brown von PC Gamer singt geradezu ein Loblied auf die Möglichkeiten, die ihr mit dieser Laufbahn bekommt, ist aber auch regelrecht ehrfürchtig.

Das Wichtigste im Überblick: Dragon's Dogma 2 bietet insgesamt 10 verschiedene Laufbahnen oder Klassen, darunter der abgefahrene und vielseitige Kriegsmeister.

Der Kriegsmeister vereint alle anderen Klassen in sich und ermöglicht kreative Kombinationen von Fähigkeiten und Waffen.

Um den Kriegsmeister freizuschalten, müssen Spieler*innen ein anspruchsvolles Endgame-Gebiet meistern und seltene Zutaten beschaffen.

Die Klasse richtet sich an erfahrene Spieler*innen und bietet fast unendliche Möglichkeiten für kreative Kombos und strategisches Spielen.



'Das wahre Dragon's Dogma 2': Alles andere ist nur Tutorial für diese Klasse

Darum geht's: Zu Beginn von Dragon's Dogma 2 könnt ihr zwischen den vier Standardklassen Kämpfer, Bogenschütze, Magier und Schurke wählen. Später kommen aber noch Krieger, Erzmagier, Mystische Klinge, Illusionist, Arkaner Bogenschütze und eben der Kriegsmeister hinzu.

Das heißt, euch stehen insgesamt zehn Laufbahnen zur Verfügung, die wir euch hier vorstellen:

Das ist so gut am Kriegsmeister: Diese Klasse vereint alle anderen in sich. Was erst einmal danach klingt, als wäre es eine Laufbahn für alle, die sich nicht entscheiden können, entpuppt sich als übermächtiger Tausendsassa. Ihr habt hier wirklich die freie Auswahl, die besonderen Vorzüge der anderen Klassen einfach wild miteinander zu kombinieren.

Ihr wollt fliegen und dann mit einem Zweihänder auf eure Gegner niederstürzen? Kein Problem, wenn ihr den Kriegsmeister spielt. Ihr könnt es auch erst einmal Elementarzauber regnen lassen und dann in den Nahkampf übergehen oder eure Feinde zuerst aus sicherer Entfernung mit Pfeilen eindecken, bevor ihr mit euren Dolchen den Rest erledigt. Die Möglichkeiten sind beinahe grenzenlos, wie ihr auch hier sehen könnt:

Aber die Sache hat natürlich einen Haken: Erst einmal müsst ihr den Kriegsmeister überhaupt freischalten. Das gestaltet sich schwierig, weil sich der NPC dafür in einem Endgame-Gebiet befindet und außerdem drei Flaschen eines Getränks von euch will, das wirklich schwierig zu beschaffen ist.

Wie genau ihr das am besten angeht, lest ihr in unserem verlinkten GamePro-Guide zu den Dragon's Dogma 2-Klassen.

Habt ihr die Laufbahn dann eingeschlagen, seid ihr aber noch nicht fertig. Wollt ihr alle Fertigkeiten der anderen Klassen auch wirklich gewinnbringend einsetzen, müsst ihr die einzelnen Laufbahnen natürlich auch jeweils erst einmal hochleveln. Es braucht also seine Zeit, bis der Kriegsmeister so richtig zündet. Aber wenn...

Dann geht's ans Eingemachte: Wenn all das erledigt ist, müsst ihr erst einmal lernen, wie sich die Klasse überhaupt am besten spielt. Welche Fähigkeiten rüstet ihr aus und welche Waffen setzt ihr direkt hintereinander ein? Die Möglichkeiten für vernichtende Kombos sind schier endlos und es dürfte eine Weile dauern, bis ihr die mächtigsten und für euch passendsten Mischungen entdeckt und perfektioniert habt.

"Das Potenzial hier ist einfach lächerlich. Jede einzelne dieser 10 Laufbahnen bietet schon allein so viele kreative Möglichkeiten zu spielen, wenn man sie alle miteinander kombiniert, ist es ... naja, es ist fast schon zu viel des Guten."

Eigentlich nur für Profis: Der Kriegsmeister ist eine Laufbahn, die sich an erfahrene Spieler*innen richtet, die sich bereits mit den anderen Klassen auskennen. Aber wenn ihr in eurem zweiten Dragon's Dogma 2-Durchlauf nach noch mehr kreativen Möglichkeiten zum Austoben, einer echten Herausforderung und den wahnwitzigsten Kombos des ganzen Spiels sucht, seid ihr hier laut Fraser Brown mit Sicherheit richtig.

