Disney Dreamlight Valley: Hercules-Update - Start-Uhrzeit, Patch Notes und Release von "A Hero's Journey" im Liveticker

Am 3. Juni geht das kostenlose "A Hero's Journey"-Update in Disney Dreamlight Valley live. Wir begleiten den Release im Live-Ticker.
Disney Dreamlight Valley Hercules-Update: Alle Infos im Ticker
Dienstag, 02.06.2026
18:30 Uhr
Hier findet ihr ab morgen unseren Live-Ticker, in dem wir euch zu allem rund um den Release des "A Hero's Journey"-Updates auf dem Laufenden halten. Wann es losgeht und was im Patch alles steckt, könnt ihr derweil weiter unten nachlesen.
Einen ersten Ausblick auf das Update gibt euch außerdem das Entwickler-Video:
Release: Wann erscheint das Hercules-Update für DDV?
Der offizielle X-Kanal von Disney Dreamlight Valley hat den Releasetag bereits verraten: Los geht's am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, auf allen Plattformen.
Eine genaue Uhrzeit wird nicht angegeben, erfahrungsgemäß ist es bei uns aber immer gegen 15 Uhr deutscher Zeit so weit. Rechnet hier aber trotzdem immer mit ein paar kleinen Verzögerungen, je nach Plattform und Region kann es etwas länger dauern.
Laut Gameloft kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis das Update in allen Regionen ausgerollt ist. Bisher waren wir in Deutschland aber meistens relativ pünktlich unterwegs.
Was steckt alles im Hercules-Update?
Wenig überraschend ist der Headliner des neuen Updates der Held Hercules höchstselbst, den ihr über eine neue Tür im Traumschloss erreicht. Daneben erwarten uns aber auch noch einige weitere Neuerungen und Verbesserungen.
Das sind die Highlights des Patches:
- Neue Charaktere: Hercules und Philoctetes
- Neues Reich: Über das Traumschloss geht's ins antike Griechenland
- Neuer Sternenpfad "Godly Glamor" mit Items im Stil antiker griechischer Bauten und Held*innen
- Neuer Begleiter: pinker Baby-Pegasus
- Events: Dreamlight Parks-Fest (vom 10. bis 30. Juni), Picture Pursuit-Event (vom 15. bis 28. Juli)
- Neue Maximalstufe: Das Limit für euren Charakter wird von 40 auf 50 angehoben.
- Verbesserungen für den Fotomodus: Ihr könnt Platzierung, Pose und Gesichtsausdruck der Dorfbewohner*innen genau festlegen.
- 2 neue Räume für Olafs große Ausstellung
- Neues Dekorations-Preset, mit dem ihr Bereiche eures Valleys als Preset speichert
Aktuell läuft übrigens auch noch das Schatzsuche-Event in Disney Dreamlight Valley. Bis zum 9. Juni könnt ihr euch dort noch alte wie neue Piraten-Belohnungen holen, wenn ihr die entsprechenden Schatzkarten findet.
Freut ihr euch auf Hercules und Phil?
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