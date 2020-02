Dreams - Wir zeigen euch, wie der neue Spiele-Baukasten von Sony funktioniert

Spiele entwickeln ist ein mühseliger und langwieriger Prozess, der mit sehr viel Knowhow, Zeit und Geld verbunden ist. Zumindest war das früher einmal so, denn mit Sonys neuem Exklusivtitel Dreams rückt der Traum vom eigenen Videospiel zum Greifen nahe. Seit dem 14. Februar könnt ihr endlich selbst Hand an dem riesigen Spiele-Baukasten anlegen und eure eigenen Welten kreieren.

Aber was ist Dreams überhaupt, wie viel Vorwissen müsst ihr mitbringen und was passiert, wenn ihr keine kreativen Ideen für ein fantastisches Spiel haben? Wir haben die wichtigsten Fragen zum bisher besten PS4-Titel 2020 zusammengefasst und klären in unserem Video wie ihr eure eigenen Welten, Figuren und sogar ganze Spiele selbst designen und entwickelt könnt.

Also schaut euch unser Erklärvideo an und dann legt los und lasst eure Träume wahr werden!

Holt euch Dreams im PS Store und erschafft eure eigenen Spiele