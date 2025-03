Diese The Last of Us-Szene hat es nicht ins Spiel geschafft und ist jetzt endlich in Season 2 - Und Pedro Pascal liebt sie so sehr, dass er deshalb unbedingt Joel spielen wollte

In der zweiten Staffel von The Last of Us werdet ihr bisher unbekannte Seiten von Joel sehen. (Bild: © Craig Mazin, Neil Druckmann / Sony Pictures Television)

Habt ihr euch schon den 13. April 2025 im Kalender vorgemerkt? Dann ist nämlich der heiß erwartete Start der zweiten Staffel von The Last of Us – zumindest in den USA. Hierzulande rechnen wir mit einer zeitnahen Ausstrahlung, also wahrscheinlich am 14. April 2025.

Neben der Verfilmung von The Last of Us Part 2 erwarten euch erneut komplett neue Szenen, die es in den Videospielen so noch nicht gegeben hat. Und auf eine davon freut sich der Joel-Darsteller besonders.

Ehemals gestrichene Szene kommt in zweiter TLoU-Staffel vor

Achtung, Spoilergefahr! In den kommenden Abschnitten geht es um eine Szene, die wahrscheinlich in der zweiten Staffel von The Last of Us vorkommen wird. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, werden euch wichtige Informationen vorweggenommen.

In einem Interview mit Variety verrät der Showrunner der Serie, Craig Mazin, um welche Szene es geht. Darin soll es sich um Joel drehen, der noch in der Quarantänezone (also vor Beginn seiner Reise mit Ellie) eine Psychotherapeutin besucht. Das sollte eine Möglichkeit für das Publikum werden, mehr über den Charakter und seine Beweggründe zu erfahren.

Oder wie Mazin selbst sagt:

„Therapie ist ein fantastischer Spiegel, um nicht nur zu sagen ‘Was denkst du wirklich?‘, sondern auch das, worüber sich die Menschen weigern zu sprechen.“

Pedro Pascal gefiel die gestrichene Szene besonders gut

Die Szene sollte ursprünglich in der ersten Staffel von The Last of Us vorkommen, wurde aber noch vor Beginn der Dreharbeiten wieder gestrichen. Wohl sehr zum Leid von Joels Darsteller, Pedro Pascal. Mazin erinnert sich an Aussagen von Pascal, laut denen die Szene „der halbe Grund sei, wieso er überhaupt an der Serie mitwirkte“.

Weshalb, verrät Pascal Variety über E-Mail direkt selbst:

„Ich fand es eine wunderschöne Art, den Charakter kennenzulernen, mitsamt den Mauern, die seine Traumata und Verluste beschützen.“

Wenn euch die Aussagen von Craig Mazin und Pedro Pascal nun Lust auf die ehemals gestrichene Szene gemacht haben, gibt es also gute Nachrichten: In Staffel 2 soll der Rückblick mit Joel und der Therapeutin nun doch vorkommen. Das sei laut Mazin von Anfang an so geplant gewesen.

Während wir uns über die zusätzlichen Serien-Inhalte freuen, ist das wieder einmal eine Bestätigung dafür, dass die zweite Staffel nicht den gesamten Umfang des zweiten Videospiels nacherzählen wird. Obwohl The Last of Us Part 2 länger als der erste Teil ist, wird die zweite Staffel der Serie nur sieben anstelle von neun Folgen beinhalten.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wünscht ihr euch zusätzliche Inhalte abseits der Videospiele oder sollten die Macher*innen der Serie lieber bei der Vorlage bleiben?