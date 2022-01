Dying Light 2-Leak zeigt die ersten 10 Minuten des Zombie-Spiels

Das Zombie-Spiel Dying Light 2 erscheint eigentlich erst am 4. Februar 2022, doch bereits jetzt könnt ihr den Beginn des Spiels vorab sehen. Auf Youtube ist ein Gameplay-Video aufgetaucht, das die chinesische Version von Dying Light 2 zeigt. Der Anfang gibt schon einmal einen guten Eindruck davon, was euch im Action-Titel vom Entwicklerstudio Techland erwartet.

Zeitsprünge und Parcours

Was gibt es im Video zu sehen? Das Gameplay-Video zeigt die ersten 10 Minuten von Dying Light 2. Direkt zum Start rennt der Hauptcharakter vor einer riesigen Horde Zombies weg, indem er über Autos klettert und über einen Abgrund springt:

Auf der anderen Seite des Abgrunds angekommen, nimmt ein NPC den Hauptcharakter in Empfang und läuft mit ihm durch die Wildnis. Im Anschluss darauf erfolgen einige Zeitsprünge, wobei die beiden Charaktere ein Haus durchsuchen und es sich dort zunächst gemütlich machen.

Was ist noch zu sehen? Die Benutzeroberfläche ist sehr minimalistisch gehalten. Es sind unter anderem eine Navigationsleiste, eine Itemleiste und eine Questleiste erkennbar. Der Hauptcharakter ist zudem mit der Fähigkeit aus dem ersten Teil ausgestattet, die es ihm erlaubt, die Umgebung nach nützlichen Items abzuscannen.

Sprunghafte Parcours-Zombies

Natürlich gibt es auch einiges an Action zu sehen. In einer Sequenz wird ein neuer Zombie-Typ eingefügt, der per Parcours-Moves von einem normalen Zombie zum anderen springt und von dort im Kamikaze-Flug auf den Hauptcharakter zuprescht.

In einer anderen Zwischensequenz scheinen die Zombie-Gegner so übermächtig, dass nur noch die Flucht über die Dächer bleibt. Dabei dürfen die Parcours-Fähigkeiten aus dem Vorgänger natürlich nicht fehlen.

Insgesamt wechseln sich die Szenen von actionreichen Kämpfen bis hin zu friedlichen und ruhigen Momenten ab. Ob der Beginn des Spiels einen Vorgeschmack auf die restliche Spielzeit von bis zu 500 Stunden gibt, bleibt abzuwarten.

