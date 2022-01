Dying Light 2: So funktionieren Koop-Modus und Crossplay

Wie bereits beim Vorgänger Dying Light, können wir auch Dying Light 2: Stay Human im Koop erleben. Der Multiplayer ist jedoch aufgrund des starken Story-Fokus und vielen Entscheidungen etwas eingeschränkt.

Dyinig Light 2-Koop mit Einschränkungen

Ab wann ist der Koop-Modus verfügbar?

Wir können direkt ab dem Release am 4. Februar im Koop spielen. Da das Spiel in Deutschland allerdings nicht uncut erscheint und dementsprechend einigen Anpassungen unterliegt, ist der Koop vorerst nur auf Deutschland begrenzt. Techland arbeitet aber daran, weitere Regionen hinzuzufügen.

Mehr zur geschnittenen Fassung in Deutschland erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Mit wie vielen Personen kann im Koop gespielt werden?

Der Modus ist für bis zu vier Spieler*innen ausgelegt. Wir können demnach im Duo, aber auch in einem größeren Team zusammen durch The City streifen.

Lässt sich die Story zusammen spielen?

Ja, alle Missionen in Dying Light 2 können im Koop zusammen erlebt werden. Allerdings bedeutet das nicht, dass auch jeder den gleichen Fortschritt behält. Nur der Host, also der Gastgeber der Koop-Partie, kommt in der eigenen Story voran. Wer als Gast mitspielt, hat hier also das Nachsehen.

Ganz leer gehen die anderen aber nicht aus. So soll der Charakterfortschritt für alle gelten und auch gesammelte Items bleibt erhalten. Außerdem sollen die Koop-Partner*innen immerhin etwas Einfluss haben, indem sie bei den Entscheidungen Mitspracherecht haben. Das letzte Wort hat jedoch der Host.

Wird der Schwierigkeitsgrad angepasst?

Zum aktuellen Zeitpunkt sind uns keine Informationen darüber bekannt. Im Vorgänger war es noch der Fall, dass das Spiel durch den Koop-Modus zu leicht wurde.

Unterstützt Dying Light 2 Crossplay?

Zum Start des Spiels wird es zunächst kein Crossplay geben. Heißt, dass nur Spieler*innen mit den jeweils gleichen Plattformen zusammen den Multiplayer nutzen können.

Das muss aber nicht immer so bleiben. Tymon Smektala, Lead Game Designer von Techland, erklärte gegenüber WCCFTech, dass sie hoffen, Crossplay in Zukunft nachliefern zu können.

Dying Light 2: Stay Human erscheint nach problematischer Entwicklung und den daraus resultierenden Verzögerungen am 4. Februar 2022. Der Zombie-Survival-Shooter kommt auf die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und als Cloud Version für die Nintendo Switch. Wer will, kann wirklich jeden Stein umdrehen und so bis zu 500 Stunden in The City verbringen.

Werdet ihr Sying Light 2 solo oder im Koop spielen?