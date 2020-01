Dying Light 2 - Release verschiebt sich auf unbestimmte Zeit

Dying Light 2 wird nicht wie ursprünglich geplant im Frühjahr 2020 erscheinen, sondern verschiebt sich zunächst auf unbestimmte Zeit. Das hat Entwickler Techland bei Twitter bekannt gegeben.

Als Grund für die Verschiebung wurde genannt, dass man noch mehr Zeit benötige, um "die eigene Vision (vom Spiel) zu verwirklichen". Zwar hatte es bislang keinen konkreten Release-Termin gegeben, die Verschiebung ist trotzdem ein harter Schlag für alle, die die auf das Zombie-Open-World-Spiel gefreut hatten.

Damit reiht sich Dying Light 2 in eine illustre Reihe von Titeln ein, die in letzter Zeit ebenfalls verschoben wurden, darunter Cyberpunk 2077, Rainbow Six Quarantine oder Watch Dogs: Legion. Ob der Start der Next-Gen-Konsolen Ende des Jahres damit zusammenhängt, kann nur gemutmaßt werden, ist aber zumindest nicht unwahrscheinlich.

Was ist Dying Light 2?

Dying Light 2 bietet wie schon der Vorgänger einen Gameplay-Mix aus rasanten Parkour-Manövern über den Dächern einer frei zugänglichen Stadt, martialischen Nahkämpfen gegen Zombies und Menschen sowie eine Story über den Untergang der Welt.

Der Schauplatz wechselt allerdings hin zu einer europäisch angehauchten Metropole. Diesmal soll zudem ein deutlich größerer Fokus auf der Story liegen: Ihr entscheidet, wie ihr Konflikte in der Stadt für diverse Fraktionen löst - je nach getroffener Wahl soll sich das Stadtbild drastisch verändern.

Neben Current-Gen-Versionen soll Dying Light 2 auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen.