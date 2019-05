E3 2019 - Microsoft zeigt "mehr First Party-Spiele" als je zuvor

Microsoft stemmt die E3 2019 mehr oder weniger alleine, zumindest wenn man auf die Konsolenhersteller schaut. Sony bleibt der großen Elektronik- und Spielemesse dieses Jahr fern und Nintendo zeigt erneut 'nur' eine vorher aufgezeichnete Direct.

Damit ist die Pressekonferenz der Xbox-Macher die einzige Live-Show, die während der E3 2019 auf euch zukommt. Aber die hat es offenbar in sich: Dieses Jahr sollen insgesamt 14 First Party-Spiele gezeigt werden – mehr als jemals zuvor, wie Microsoft erklärt.

Microsoft plant Großes für die E3 2019: Microsoft ist sich laut eigener Aussage der eigenen Verantwortung bewusst und will Gaming auf der diesjährigen E3 auch ohne Sony angemessen repräsentieren.

Dementsprechend viele Vorab-Infos und Spekulationen gibt es bereits zur E3-Pressekonferenz der Xbox One-Macher:

Das steht schon fest: In einem Tweet gibt Xbox-Chef Phil Spencer jetzt zu Protokoll, dass die Generalprobe zur E3-PK erfolgreich gelaufen sei. Er fühle sich "wirklich gut" und Microsoft habe viel zu zeigen.

Just finishing our final E3 rehearsal here with the team in Redmond. Feel really good about the briefing. Lots to show. We have 14 Xbox Game Studios games in the show this year, more first party games than we've ever had in the show. Fun times. #XboxE3