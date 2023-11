EA FC 24: So sichert ihr euch einen kostenlosen EM-Spieler für Ultimate Team

Electronic Arts schenkt uns einen EM-Spieler.

Nächsten Sommer findet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft (UEFA Euro 2024) der Herren statt. Um diese in EA Sports FC 24 selbst spielen zu können, erwartet uns noch vor Turnierbeginn am 14. Juni 2024 ein großes UEFA Euro 2024-Update für EAs Sportsimulation.

Bis es soweit ist, dauert es aber noch ein paar Monate. Als erste kleine Dreingabe könnt ihr euch aber schon jetzt einen EM-Starspieler für den Ultimate Team-Modus sichern.

So sichert ihr euch einen kostenlosen Spieler der UEFA Euro 2024

Welchen EM-Spieler kann ich mir sichern? EA hat die sechs unten aufgeführten Top-Spieler als Bonus vorgestellt. Auf der offiziellen Webseite heißt es, dass ihr euch einen davon für euer Ultimate Team holen könnt. Welchen Profi ihr genau bekommt, wird nicht näher erklärt.

Alvaro Morata - Spanien

- Spanien Federico Chiesa - Italien

- Italien Florian Wirtz - Deutschland

- Deutschland Jack Grealish - England

- England Ousmane Dembélé - Frankreich

- Frankreich Virgil van Djik - Niederlande

Die kostenlosen Starspieler wurden zusammen mit dem Trailer zum EM-Update angekündigt:

0:33 EA Sports FC 24 - Ankündigungstrailer zum UEFA Euro 2024-Update

Was muss ich tun, um einen der Spieler kostenlos zu erhalten? Nicht viel. Ihr müsst lediglich EA Sports FC 24 auf eurer Konsole oder dem PC anschmeißen und spielen. Dadurch habt ihr euch auch schon für das exklusive Spieler-Item qualifiziert.

Ab wann wird der Spieler in EA Sports FC 24 verfügbar sein? Euer gesicherter Spieler wird ab dem 18. Dezember 2023 im Spiel verfügbar sein und eurem Ultimate Team-Kader hinzugefügt – also lange vor dem Start der UEFA Euro 2024 in Deutschland.

Wie lange kann ich mit einen der sechs EM-Stars sichern? Auch wenn der Spieler ab Dezember freigeschaltet wird, habt ihr ab sofort bis zum 16. Januar 2024 Zeit, euch das Spieler-Item zu sichern.

Welchen Ultimate Team-Spieler möchtet ihr euch am liebsten sichern? Und werdet ihr die Europameisterschaft in EA Sports FC 24 selbst spielen, oder interessiert euch dieser Teil des Spiels nicht?