EA FC 25: Leak enthüllt neues Feature für den Karrieremodus - ihr könnt als Icon wie Zidane + Co. spielen

Seit EA FC 24 gehört Mia Hamm zu den Icons und die dürft ihr womöglich in FC 25 selbst im Karrieremodus spielen.

Das neueste FIFA, pardon, EA Sports FC 25 wirft seine langen Schatten voraus. Das bedeutet in diesem Fall, dass ein Leaker jetzt offenbar enthüllt hat, dass der Karrieremodus des Spiels endlich eine große Veränderung verpasst bekommt.



Diese Neuerung besteht laut diesem Leak darin, dass wir auch im klassischen Singleplayer-Karrieremodus als sogenanntes Icon spielen dürfen. Das würde jede Menge frischen Wind ins Spiel bringen, wirft aber natürlich auch viele Fragen auf.

EA Sports FC 25 lässt euch angeblich auch als Icon im Karrieremodus zocken

Darum geht's: Es dauert nicht mehr allzu lange, dann erscheint wie jedes Jahr ein großes neues Fußballspiel von Electronic Arts. Nachdem der Name nicht mehr FIFA, sondern jetzt eben EA Sports FC lautet, hat sich inhaltlich aber gar nicht so viel verändert. Aber mit dem nächsten Teil steht ein richtig frisches Feature für den Karrieremodus an – sofern der Leak stimmt.

In der EA FC- beziehungsweise FIFA-Reihe gibt es seit geraumer Zeit die sogenannten Icons. Dabei handelt es sich um Fußballstars, die sich besonders verdient gemacht haben und mittlerweile sozusagen Legendenstatus genießen.

Denkt an Pele, Ronaldinho, Zinedine Zidane und dergleichen. Aber im Karriermodus waren die bisher nie spielbar und genau das könnte sich mit EA FC 25 ändern.

Das sagt der Leak: Leider nicht viel mehr als das. Twitter-User FGZNews twittert, pardon, schreibt auf X einfach nur, dass wir in EA FC 25 eben auch als Icon im Karrieremodus spielen können werden.

Wie seriös ist das? Ziemlich. Der Leaker hat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Leaks auf sich aufmerksam gemacht und in der Regel auch Recht behalten. Zuletzt war er ebenfalls daran beteiligt, den sogenannten Penta-Modus für Ultimate Team zu leaken.

Wie soll das funktionieren? Wenn wir im Karrieremodus wirklich mit den Icons antreten dürfen, stellt sich natürlich die Frage, wie genau das abläuft und ob dann wirklich alle Icons verfügbar sind beziehungsweise wie sich die Wahl auswirkt. Denkbar wäre zum Beispiel, dass wir einfach einen der Spieler auswählen können und dann mit den normalen Ratings und Statistiken von seinen Ultimate Team-Karten loslegen.

Ob es auch spezifische Features geben wird, bleibt abzuwarten. Womöglich könnten wir aber als die einzelnen Icons ganz bestimmte, vorgefertigte Dinge spielen und ihre tatsächliche Karriere nachempfinden. Spannend wäre zum Beispiel, die wichtigsten Transfers und andere Eckpunkte der jeweiligen Laufbahnen zu implementieren.

Release - Wann könnte EA Sports FC 25 erscheinen?

Einen genauen Termin für den Release von EA Sports FC 25 gibt es noch nicht. Der neueste Ableger der Reihe dürfte aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann in diesem Herbst erscheinen.

Tendenziell gehen wir von einem Launch Ende September oder Anfang Oktober aus. Dann dürfte der Titel wie gewohnt für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen, aber auch das wurde noch nicht offiziell angekündigt.

Wie fändet ihr es, in EA Sports FC 25 als Icon im Karrieremodus spielen zu können und welche Spieler-Legende würdet ihr als erstes wählen?