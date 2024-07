EA Sports FC 25 führt zum ersten Mal einen Frauen-Karrieremodus ein und das wurde auch Zeit

EA Sports FC 25 wagt endlich den lange überfälligen Schritt, dem Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Wenn ihr zu den EA Sports FC- und FIFA-Spieler*innen gehört, die sich schon immer darüber geärgert haben, dass der Frauenfußball in den Spielen so stiefmütterlich behandelt wird, könnt ihr euch freuen. EA geht endlich den nächsten Schritt in Richtung zu mehr Gleichberechtigung und führt mit EA Sports FC 25 zum ersten Mal überhaupt einen Karrieremodus für Frauen ein.

EA FC 25 hat endlich auch einen Karrieremodus mit Frauenfußball

Darum geht's: 1993 ist mit FIFA International Soccer der erste Teil der extrem erfolgreichen Sportspielreihe erschienen. Es hat bis FIFA 16 gedauert (also bis September 2015), bis es zum ersten Mal auch Frauenfußball in einem FIFA-Spiel gab. Dass ihr den aber auch im Karrieremodus spielen dürft, kommt erst dieses Jahr mit EA FC 25. Es hat also satte 31 Jahre gedauert.

Hier könnt ihr euch übrigens endlich den ersten Trailer zum neuen Teil ansehen:

2:06 EA Sports FC 25 endlich offiziell enthüllt - Hier ist der erste Trailer

Jetzt ist es endlich soweit: Zum allerersten Mal in der Geschichte des FIFA- beziehungsweise jetzt EA FC-Franchises könnt ihr eine Spielerin- oder Managerin-Karriere erstellen und in einer der fünf berühmtesten Frauen-Fußballligen auf dem Platz beziehungsweise am Spielfeldrand und in der Kabine stehen.

Diese Ligen sind mit dabei:

Englands Women’s Super League

Die US-National Women’s Soccer League

Frankreichs Division 1 Féminine

Spaniens Liga F

Deutschlands Frauen-Bundesliga

Besonders cool: Ihr könnt sogar eure besten weiblichen Spielerinnen in den Quasi-Ruhestand schicken und sie als Trainerinnen in den Männer-Ligen einsetzen.

Besonders wichtig soll EA dabei die Authentizität gewesen sein, wie Game Design-Director Pete O'Donnell erklärt:

"Das wichtigste Schlüssel-Element, das wir einbringen wollten, war, die Frauen-Karrieren authentisch zu repräsentieren und dass es sich nicht einfach nur so anfühlt, als wäre es eine Männerkarriere mit Frauen-Spielerinnen." (via: Press Start)

Von Gleichberechtigung kann trotzdem noch keine Rede sein: Zur Realität des Frauenfußballs gehört nämlich leider nach wie vor, dass hier ganz andere Bedingungen herrschen und beispielsweise sehr viel weniger Geld in die Spielerinnen, ihre Ausbildung, ihr Training, die Clubs und das ganze Drumherum investiert wird.

Immerhin soll das auch in EA FC 25 zum Tragen kommen. Gemeinsam mit Nicole Baxter und Simone Laudehr wurden die Frauenfußball-Elemente möglichst realistisch entwickelt. Was eben auch bedeutet, dass es niedrigere Budgets gibt, sehr viel kürzere Verträge und mehr Bewegung und Transfers, wenn die Verträge auslaufen.

Wann kommt EA Sports FC 25 jetzt? Zusammen mit dem ersten Trailer für das neue Fußballspiel wurde auch endlich das genaue Launch-Datum veröffentlicht. Der Release-Termin von EA FC 25 liegt damit nun auf dem 27. September und der Titel erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch und den PC. Damit ist auch die Frage geklärt, ob die diesjährige Iteration noch für die Last Gen-Konsolen erscheint.

Wie findet ihr die Möglichkeit, jetzt auch einen Frauen-Karrieremodus spielen zu können? Freut ihr euch aufs Spiel?